O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira já conta com novos equipamentos para melhorar a assistência aos pacientes que buscam pela unidade de saúde, uma das portas de entrada para pessoas com a Covid-19. Alguns deles são os cateteres nasais de alto fluxo que ajudam a melhorar a oxigenação dos pulmões de quem foi infectado pelo novo coronavírus.

Desde abril o hospital já oferece essa tecnologia por meio de três aparelhos. Agora chegaram mais 20, que vão fortalecer ainda mais o suporte dado aos doentes. Outros equipamentos adquiridos também irão atender o Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva que será implantado na região.

Ao todo foram adquiridos 20 monitores multiparamétricos, dez cânulas nasais de alto fluxo, dois cardioversores, duas torres de vídeo que vêm com instrumental para cirurgia geral, ginecológica, urológica e bariátrica e também um aparelho de osmose reversa – o quarto adquirido pelo hospital.

De acordo com o fundador do Mário Ribeiro, Ruy Muniz, os novos equipamentos adquiridos não substituem o respirador, mas propiciam uma oxigenação eficiente do pulmão. “A cânula nasal de alto fluxo funciona como um nariz, onde o ar é aquecido e umidificado, deixando o paciente consciente e com a faringe livre para poder se alimentar, proporcionando uma oxigenação eficiente do pulmão. Todos esses aparelhos são usados nos melhores hospitais do país e disponibilizamos aqui no HC para todos os pacientes”, explica.

“Também compramos um quarto aparelho de osmose reversa para auxiliar os pacientes graves que estão na UTI e precisam de hemodiálise. Estamos ampliando o número de leitos e vamos precisar de mais estrutura para atender a todos os pacientes. Além disso, para cada dez leitos que abrimos, precisamos de cardioversor. Adquirimos mais dois aparelhos que irão auxiliar os pacientes que tiverem parada cardiorrespiratória”, diz Ruy Muniz.



NOVO ESPAÇO

Pensando no hospital pós-pandemia, foram adquiridos também aparelhos que serão usados no Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva que já está sendo implantando dentro do Mário Ribeiro. Nesse centro serão realizadas cirurgias de precisão computacional com vídeo de alta resolução.

Todas as cirurgias atualmente realizadas pelo hospital poderão ser minimamente invasivas, com tempo menor de internação e menor custo devido à aquisição de duas torres de vídeo. É o primeiro aparelho adquirido no interior mineiro.

Ainda de acordo com o fundador do HC, esse é o primeiro passo para oferecer a cirurgia robótica em Montes Claros. “Com muito trabalho e ajuda de todos, até 2022 queremos trazer para o hospital o primeiro Robô Da Vinci, que faz cirurgia nos melhores hospitais do mundo com muita eficiência. E não basta ter tecnologia, temos que ter recursos humanos qualificados. Já reunimos uma excelente equipe de cirurgiões que vai fazer parte da nossa equipe na realização dessas cirurgias minimamente invasivas”, ressalta Muniz.

Para a diretora administrativa do HC, Adriana Paculdino, a expectativa é a melhor para oferecer uma assistência de qualidade a todos os pacientes. “O paciente tem medo da UTI e da intubação e o que o HC está fazendo é tentar ofertar, dentro de todas as normativas, as boas práticas, o que existe de melhor no mercado e fora dele para que nossos pacientes tenham uma melhor assistência dentro do hospital”, diz.