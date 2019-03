O fenômeno óptico que pode alcançar até 17 km de altura, formando um círculo multicolorido, como um grande “arco-íris” em volta do Sol, foi visto em Montes Claros ao meio-dia de quinta-feira e durou cerca de 20 minutos. É considerado raro por especialistas, porque é preciso ter as condições exatas para que aconteça e a intensidade das cores depende da localização do observador. A formação da coloração do arco-íris no halo solar decorre da dispersão da luz, que entra nos cristais de gelo minúsculos como luz policromática e, após sofrer duas refrações consecutivas (ar/gelo e gelo/ar), é espalhada em suas sete cores, fazendo o papel do prisma. A forma e a orientação particulares dos cristais são responsáveis para cada tipo de halo observado.

O halo solar é, portanto, um círculo de luz que se forma ao redor do Sol ou da Lua a partir da reflexão e refração da luz. Ocorre na porção mais baixa da atmosfera, na região do Equador terrestre. Nesse ponto da camada de gases que envolve o planeta, esses pequenos cristais hexagonais de gelo proporcionam um verdadeiro espetáculo.