O surto de gripe no Rio de Janeiro, que já registrou a contaminação de 21 mil pessoas nas últimas semanas só na capital fluminense, deixa Minas em alerta. A preocupação está baseada na baixa cobertura vacinal contra o Influenza neste ano em várias cidades do Estado, apesar dos alertas feitos pelas autoridades de saúde para que a adesão à campanha fosse grande em função do quadro perigoso criado pela pandemia da Covid-19.

Em Montes Claros, por exemplo, o grupo mais vulnerável – os idosos – não conseguiu atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90% de imunizados. Na cidade, apenas gestantes, puérperas, profissionais de saúde e crianças conseguiram atingir o índice desejado.

E a maior cidade do Norte de Minas tem um agravante: não há mais doses de vacina contra o Influenza. Quem não se protegeu está exposto ao risco de contaminação, sem chance de buscar a imunização, alerta a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

Sem conseguir levantar os dados sobre o número de casos de gripe registrados neste ano e o índice detalhado de cobertura vacinal de cada público até o fechamento desta edição, Montes Claros se vê exposta à doença que fez a Fiocruz divulgar um alerta nesta quinta-feira aos grandes centros urbanos e turísticos do país.

A instituição aponta que há o risco de exportação de casos de Influenza A, que foram observados no Rio de Janeiro, tanto em crianças quanto na população adulta. O recado é voltado especialmente aos locais com baixa adesão às medidas não farmacológicas para reduzir a transmissão da Covid-19.

Conforme o boletim, o quadro nacional indica alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todas as faixas etárias abaixo de 60 anos. A ocorrência fica mais evidente no grupo etário de crianças e jovens adultos nas faixas até 9 anos, de 10 a 19 anos e de 20 a 29 anos.

O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, ressalta que, embora nas faixas etárias entre 30 e 59 anos o crescimento seja “relativamente leve”, ele é consistente, o que reforça a necessidade de cuidados.



TRANSMISSÃO FÁCIL

O infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte, não descarta a possibilidade de o vírus chegar ao Estado. “O vírus H1N1 tem uma transmissão muito fácil, as pessoas se deslocam de um Estado para o outro. Temos o risco de ter um surto de gripe aqui também”, avalia o médico.

De acordo com o especialista, o aumento do número de doentes já era esperado por conta do isolamento provocado pelo coronavírus. “Agora, com a flexibilização, estamos com movimentação urbana em níveis pré-pandêmicos”, afirma.

Considerando o cenário epidemiológico em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmou que é preciso manter o alerta e as boas práticas recomendadas para a prevenção de vírus respiratórios, além de seguir com os esforços para alcançar “altas e homogêneas coberturas vacinais contra a gripe”.

Vacina, só na campanha

A dose contra o Influenza é distribuída pelo Ministério da Saúde apenas durante a campanha, que neste ano aconteceu em junho e julho. Por isso, Montes Claros não tem mais doses disponíveis. A coordenadora de Vigilância em Saúde da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros, Agna Menezes, diz que fora da campanha o ministério não envia essa vacina. “Ficamos com um estoque para aplicar em crianças que chegam aos seis meses e gestantes”. Agna afirma que municípios que ainda têm a dose disponível só poderão aplicá-la e lançar a vacinação no sistema nacional até 19 de dezembro. “Depois dessa data, o sistema fecha. Normalmente, em janeiro, a Anvisa emite uma nota pedindo para que as doses que sobraram não sejam utilizadas porque, com a sazonalidade, o vírus circulante muda e é necessário mudar a composição da vacina”, explica Agna.

*Colaborou Márcia Vieira

*Com Agência Brasil e Luiz Augusto Barros, do Hoje em Dia