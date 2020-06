As baixas temperaturas deste inverno têm feito com que os montes-clarenses tirem as blusas de frio do guarda-roupa. Nas ruas, principalmente pela manhã, é possível ver que o acessório é quase unanimidade.

E não é difícil entender o porquê. Na madrugada de terça, por exemplo, Montes Claros registrou mínima de 13,5°C. A temperatura fica baixa até o fim da manhã e para quem trabalha em locais fechados, sem incidência de luz do sol, o clima permanece frio durante o dia todo.

Para uma cidade acostumada com temperaturas que constantemente beiram os 40°C, o frio tem feito sucesso. Nas redes sociais, várias publicações fazem menção ao clima atual. Em uma delas, os internautas comemoram. “Não ouse mexer no meu inverno!”, comentou uma usuária. Mesmo assim, há quem queira a volta do calor. “Saudade do solzinho de 39°C”, disse outra.

De volta ao trabalho, o auxiliar de secretaria Tiago Felipe Santos Rocha, de 25 anos, conta que não está acostumado com a baixa temperatura na cidade. “Está tudo bem diferente do que a gente já viu. Este ano está bem atípico, até com chuvas fora de época. E o frio está bem maior que nos anos anteriores. Já saio de casa com a blusa e trabalho o dia todo com ela”, conta.

ATÉ QUANDO?

O meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a região como um todo vem enfrentando baixas temperaturas por conta de uma massa seca com atuação em boa parte do país.

“Essa massa seca não deixa formar nuvens em boa parte do dia. Como nessa época do ano a radiação solar é mais baixa, todo o calor provocado pelo sol durante o dia vai direto para o espaço”, afirma o especialista.

Ainda de acordo com Cleber, não há previsão de chuva para os próximos dias. E as temperaturas da cidade devem se manter entre 12°C – durante a madrugada – e 28°C até o próximo domingo. Entretanto, Cleber alerta para quedas ainda maiores de temperaturas, que devem ficar mais baixas em julho. “Chegando uma massa de ar frio, a temperatura certamente ficará ainda mais baixa”, diz.