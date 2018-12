Um incêndio destruiu na madrugada de ontem uma loja de tecidos na rua Doutor Santos, centro de Montes Claros. As causas das chamas, que não deixaram feridos, ainda são desconhecidas. O dono da loja, que possui cerca de 22 funcionários e funcionava há cinco anos no local, havia reposto o estoque recentemente para as vendas de fim de ano.

O incidente afetou o funcionamento do comércio e agências bancárias. Em função dos trabalhos para debelar as chamas, o Corpo de Bombeiros interditou as ruas Dom Pedro II e a Padre Augusto, entre a Coronel Joaquim Costa e Camilo Prates. Várias lojas próximas ficaram fechadas durante a ação dos bombeiros.

Ao lado da loja incendiada, a agência do banco Itaú também não abriu. Agências dos bancos Caixa e Santander, a um quarteirão, também não tiveram expediente. Um hotel próximo ao local ficou impossibilitado de receber hóspedes devido à fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h45. De acordo com o tenente Dilson, o deslocamento foi rápido e os bombeiros chegaram 11 minutos depois. “Quando chegamos, todo o estabelecimento já se encontrava tomado pelas chamas. A estrutura veio a cair às 3h20. Tivemos que mudar o nosso foco de trabalho, mais voltado para o isolamento para que não houvesse o progresso do fogo nas edificações vizinhas, rescaldo dos escombros e isolamento da área”, disse.

Para debelar as chamas, foram gastos 40 mil litros de água até o meio-dia de ontem. A operação contou com 21 bombeiros, totalizando 60 agentes de todos os órgãos, além de 11 veículos.



FALHA EM HIDRANTE

Em matéria veiculada pelo portal G1, o supervisor administrativo da Copasa, Félix Vinícius Froes, disse que, na primeira operação dos militares, o hidrante estava com um problema chamado de “gaveta caída” e não dava a vazão necessária para encher com rapidez o carro dos Bombeiros. Ao jornal O NORTE, o sargento Kollek, do Corpo de Bombeiros, confirmou informação, mas disse que o problema não atrapalhou o trabalho dos bombeiros.

Em nota, a Copasa informa que assim que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe técnica operacional e dois caminhões-pipa foram encaminhados para o local.

A empresa alegou ainda que os hidrantes da Companhia estão em plena operação e são periodicamente inspecionados.

De acordo com Eduardo Marques, coordenador da Defesa Civil, após conclusão dos trabalhos seria feita vistoria nas edificações vizinhas para constatar algum comprometimento. “Em avaliação inicial, aparentemente não há riscos estruturais”, observou.