Com a chuva que caiu nos últimos dias, o que mais surpreende na caminhada pelas ruas da cidade são as buganvílias (primaveras), com sua grande variação de cores. Mas a estação favorece também o cultivo de orquídea, lírio, petúnia, copo-de-leite e begônia. Para os amantes de jardinagem (que se multiplicaram durante a pandemia ao descobrir, também, as vantagens das hortas caseiras), é um período de cuidados e de reprodução de muitas espécies. Seja qual for a escolha, algumas dicas são valiosas.

Se o desejo é decorar com flores o apartamento, por exemplo, a engenheira agrônoma e paisagista Tatiane Tokairin recomenda orquídeas.

“Possuem cores vibrantes, aparência exuberante e se adaptam muito bem aos ambientes com baixa luminosidade. Com estas características, também indico os antúrios, lírios e begônias”.

Para quem precisa de praticidade, as queridinhas do momento são as suculentas.

“Atribuo esta fama ao fato de serem colecionáveis. Há uma infinidade de espécies e variações e aí, a partir do momento que você adquire uma, não para mais”, diz Tatiane Tokairin.

Suculentas armazenam água nas hastes e folhas, precisando de menos regas, um dos fatores que as tornaram campeãs de vendas durante o período de isolamento social.

“Com a pandemia, foi uma das opções mais requisitadas, justamente pela variedade e por serem menos exigentes de cuidados, menor frequência de regas, por exemplo. Tudo que os iniciantes (em jardinagem) procuram”, reforça a especialista, para quem a pandemia levou as pessoas a buscar harmonia, beleza e bem-estar. “O cuidado com as plantas foi um verdadeiro refúgio para o corpo e mente neste tempo”.



ADAPTAÇÃO

Em seus projetos, a paisagista e doutora em fitotecnia sempre busca respeitar o gosto dos moradores do local, a fim de deixar o espaço personalizado. Ela costuma decorar ambientes internos.

“Busco plantas do gosto pessoal, adequando particularmente os hábitos da casa ou local de trabalho com as possibilidades que o ambiente oferece. Como são salas, varandas de apartamentos, escritórios, as plantas são sempre aquelas que exigem menor quantidade de horas de sol (plantas de meia sombra), como antúrios, jiboias, peperômias, orquídeas, marantas, calatheas, sansevérias, costela-de-adão”, enumera.

Com relação ao clima quente e seco de Montes Claros e a influência desses fatores em seu trabalho, Tatiane diz que o planejamento é fundamental.

“É preciso um olhar atento para a intensidade luminosa, horas de sol, temperatura, disponibilidade de água e o principal, conhecimento das espécies adaptáveis a estas condições”, diz.