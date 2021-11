O Dia de Finados este ano em Montes Claros será de funcionamento normal do comércio. Não é feriado na cidade, vez que o Decreto 4.188/21 antecipou o descanso como estratégia de combate à pandemia da Covid-19, durante o pico de casos registrado. Com isso, o número de visitantes nos cemitérios da cidade deve cair de 50 mil para 20 mil pessoas. Previsão é de chuva forte durante toda a terça-feira.

A prefeitura informa que a MCTrans estará nos arredores dos cemitérios Jardim da Esperança e Senhor do Bonfim para organizar o trânsito. Nos locais serão realizadas várias missas ao ar livre. A Guarda Municipal promete atuar para garantir que não haverá aglomerações nem desrespeito protocolos sanitários.

“Estaremos com álcool em gel na entrada e caso as pessoas cheguem para visitação sem máscaras, o cemitério estará disponibilizando o item como cortesia. Caso precisem de flores e velas, dentro do cemitério tem uma floricultura”, avisa Gilberto Gualter dos Santos, sócio-proprietário do cemitério Parque dos Montes, onde são esperadas pelo menos 2 mil pessoas.

No local serão celebradas duas missas, a primeira às 8h, com o Arcebispo Metropolitano de Montes Claros, Dom João Justino e padres convidados. A outra será às 17 horas, com o Arcebispo Emérito de Montes Claros, Dom José Alberto e padres convidados.



COMPROMISSO

A gerente do Parque dos Montes informa que na programação está marcado o Momento da Saudade. “O momento da saudade irá acontecer às 9h30, quando daremos um balão com hélio para cada visitante. A pessoa pode colocar nele um nome e depois soltar ao balão. Será um momento comovente”.

Mesmo com a previsão de chuva, a cirurgiã-dentista Liliane Carvalho Nobre não pretende abrir mão de prestar homenagem aos entes queridos.

“Devemos cuidar dos nossos e como cristã acredito que mesmo que ali esteja a matéria, precisamos sempre rezar por eles, conversar com eles como se fosse uma sintonia entre o céu e a terra”, pondera.