A tradicional Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (Fenics) abre hoje a 24ª edição. O evento, que vai até domingo, é idealizado pela Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), com o intuito de promover os negócios do município e do Norte de Minas. A abertura será às 19h e contará com a presença do governador do Estado, Romeu Zema.

Na última reunião ordinária da Câmara de Vereadores, foi aprovado repasse no valor de R$ 30 mil para a realização da feira. A Fenics, que conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), é considerada a maior feira de negócios do interior do Estado. São 250 estandes, em cerca de 10 mil² de área coberta.

NOVIDADES

Multissegmentada, a feira está com novidades para esta edição, com seminários realizados pela própria ACI, Adenor e Idene, e ainda conta com a 9ª Feira Imobiliária, promovida pela Caixa Econômica Federal.

Segundo o presidente da ACI, Newton Figueiredo, o evento foi expandido para que empresários de diversas regiões do Estado e até da China possam conhecer as potencialidades empresariais de Montes Claros. A previsão é a de que a feira movimentará R$ 100 milhões em negócios, com a contratação de 4,5 mil empregos.

“Este momento é importante para ressaltar o papel comercial frente a projetos que refletem em todas as cadeias produtivas de Montes Claros e do Norte de Minas. Exemplo disso será o seminário de “Inovação China-Brasil”, com investidores chineses e também montes-clarenses”, ressalta o presidente da ACI.