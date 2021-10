Três dias de vitrine e grandes negócios. Essa é a proposta da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços (Fenics) que chega em sua 26ª edição e, pelo segundo ano consecutivo, em formato on-line.

Iniciado nesta terça-feira, o evento termina hoje, com programação que inclui webinar de Energia Fotovoltaica com especialistas da área.

Leonardo Vasconcelos, presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros (ACI), realizadora do evento, entende que as participações e o trabalho em equipe foram importantes como apoio àquilo que não deixa de ser uma ousadia: a decisão de levar adiante o evento, no momento em que a pandemia trouxe com ela as incertezas.

“Mas isso está no conceito da ACI, que tem vocação para buscar o desenvolvimento do Norte de Minas. Esse momento é de comemorar. Chegamos a um trabalho árduo, que foi desenvolvido a várias mãos, desde março, quando muita gente nem sabia como seria o desenrolar da pandemia”, afirma.



NOVIDADE

Uma das novidades em 2021 é o “Conecta Conhecimento”, iniciativa da ACI com apoio da Fundetec, que mobiliza diversas instituições de ensino e empresas da região.

“Com o objetivo de divulgar um conteúdo de qualidade, a Fenics on-line convidou diversos especialistas e empresários para compartilhar conhecimento e experiências referentes à realidade do Norte de Minas”, ressalta o presidente da ACI.

Palestras motivacionais, rodadas de negócios, marketplace com vendas de produtos variados, espaços para discussão entre gestores municipais e autarquias e estandes virtuais compõem o mix de ofertas da feira.

“A gente percebeu que os períodos de estagnação e recessão, historicamente, são sucedidos pela retomada do crescimento ou de um crescimento compensatório. Foi pensando nisso que a entidade optou por fazer uma feira para mostrar aos investidores e ao público as capacidades da nossa região”, avalia Leonardo.

Segundo ele, os eventos apresentados na feira são inéditos. “Trabalhamos muito e temos certeza que estamos entregando a feira numa plataforma moderna, desenvolvida pela equipe interna da ACI e isso nos traz muito conforto, saber que não tivemos que ir fora buscar apoio tecnológico. Isso é produto da casa, produto de Montes Claros”, destaca Leonardo.

PARCERIAS

Quem optou por expor na Fenics não se arrepende. É o caso do empresário Daniel Fernandes, do ramo de telecomunicações, que está há 30 anos no mercado e vem se adaptando às mudanças para manter a clientela atualizada.

Com a pandemia em curso e as novas formas de trabalho, o empresário investiu no suporte ao home-office. Durante a Fenics, a empresa dele, a Mixtel Telefonia, lançou a tecnologia do “PABX em nuvem”.

“Devido às novas demandas e necessidades que surgiram com a pandemia, a empresa buscou o que há de mais moderno no mercado quando o assunto é telefonia fixa e trouxe para os clientes a possibilidade de levar a telefona fixa da empresa para onde quer que os seus colaboradores estejam”, explica.

Para acessar o conteúdo gratuito da Fenics, acesse o site fenics.com.br.