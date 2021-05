A facilidade de acesso ao Ginásio Darcy Ribeiro, que fica no Centro de Montes Claros, tem sido apontada por moradores que não possuem carro como a melhor forma de receber a dose da vacina contra a Covid-19. O espaço começou a funcionar como um ponto de imunização para atender pedestres – o chamado “walh-thru” – nesta quinta-feira e tem agradado.

O movimento ainda não é muito grande, o que torna o procedimento ainda mais rápido e seguro. “Ficou bem mais fácil vir aqui a pé. Acredito que se no início tivesse sido assim, teria sido bem melhor. Acho que poderia fazer igual esse modelo aqui no país inteiro, um local central, de fácil acesso. Ainda espero que logo a vacina seja acessível a toda a população e que todas as idades possam se vacinar de uma vez só”, diz Aparecida Fiuza, de 68 anos, que foi até o ginásio receber a proteção contra o novo coronavírus.

O ginásio fica na Praça de Esportes. De acordo com a enfermeira Josiane Souza Ribeiro, o novo ponto irá facilitar bastante para os pedestres. “Muitos moradores que vêm ao Centro podem aproveitar para se vacinar. Ficou muito prático e acessível”, afirma.

Segundo ela, o público ainda está pequeno. “Acreditamos que foi pelo fato de ter começado há apenas dois dias. Também acreditamos que, além das mídias, o boca a boca é também uma ótima forma de divulgação e as expectativas são as melhores”, diz.



ESQUEMA

No local estão sendo aplicadas a segunda dose da Coronavac e a primeira dose da Astrazeneca, que tem um intervalo de 90 dias para aplicação da segunda dose. “O local aqui é um espaço que foi reinaugurado, todo reformado, localização central, onde temos bastante espaço para proporcionar o distanciamento social. Mas, se por acaso vier a encher, também temos as arquibancadas que estão devidamente marcadas para o distanciamento”, explica a enfermeira.

Montes Claros está imunizando, no momento, idosos com 61 anos ou mais e já soma mais de 50 mil pessoas vacinadas. Josiane ressalta que todo o processo de vacinação é claro e com etapas. “Primeiro, é feita uma triagem, onde são apuradas as contraindica-ções no caso de pacientes que estão fazendo tratamento oncológico e hemodialítico e uma certa restrição com relação a chegar sem o laudo, vez que são imunossuprimidos. Estamos fazendo a cobrança do mesmo para que tenhamos todos os cuidados. Na triagem são lançados todos os dados no sistema (SI-PNI - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) para o caso de o paciente vir a perder o cartão, termos esse controle”, explica.

“Abrimos a seringa na frente do paciente, pegamos o frasco e mostramos o laboratório, o tipo de vacina, explicamos que é a primeira dose, o tempo do intervalo e ainda perguntamos, ao final, se ficou alguma dúvida”.

Para Maria das Dores Pereira, de 68 anos, que tomou a primeira dose no drive-thru do Montes Claros Shopping, receber a segunda parte da imunização no ginásio foi mais fácil.

“Como vi o anúncio que teria a vacinação aqui no Centro da cidade e que poderia ser a pé, aproveitei que vim resolver alguns assuntos aqui e vim tomar a segunda dose da vacina. Achei bem mais fácil que no Montes Claros Shopping por poder vir a pé”.

Maria da Glória Reis, de 61 anos, também aproveitou a facilidade do local para tomar a primeira dose. “Foi um atendimento maravilhoso e com muita atenção comigo. Foi tudo muito claro: eles me mostraram a vacina, o laboratório, tudo bem esclarecido. O acesso ficou excelente. Achei bem estratégico”, avalia.

O “walk-thru” no Ginásio Darcy Ribeiro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.