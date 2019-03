O Parque de Exposições João Alencar Athayde será palco, a partir de hoje, da versatilidade e beleza dos cavalos mangalarga marchador. A 39ª Exposição Estadual da raça segue até sábado com o a proposta de incentivar a criação desses animais na região norte-mineira.



Além da exposição de pelo menos 200 cavalos do gênero, o evento traz uma programação com shows de artistas da cidade e premiação para os melhores representantes da raça.



De acordo com o presidente do Núcleo dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Norte de Minas, Jorge Antônio dos Santos, a região possui 120 criadores da raça.



Em Montes Claros, o cavalo mais caro já foi vendido por R$ 1,3 milhão – o Forró do Aro. Ele foi campeão invicto de mais de 18 disputas, incluindo em competições estaduais.



“O diferencial dessa raça é que ela é multifuncional. Posso usar o animal para a prática de esportes, cavalgada, trabalho e disputas. O mangalarga marchador também é um ótimo reprodutor, com uma excelente genética”, destaca Jorge.



O criador que quiser que o animal participe de competições tem que inscrevê-lo, com o custo de R$ 270 mais R$ 10 da taxa do ENA. O kit (camisa e chapéu) também vai ser vendido no local por R$ 60.



A premiação dos melhores animais será de R$ 2 mil, além de sorteio de R$ 3 mil para os inscritos. Os animais serão julgados em provas de marcha, morfologia e funcional, nas categorias jovem e adulto, sob a responsabilidade dos árbitros Roberto Alves Ribas e Márcio Meireles Leite.



A coordenação dos trabalhos na pista será da 3 Barras Promoções, com admissão dos animais feita por Marco Aurélio.



SHOWS

Hoje e amanhã os shows serão gratuitos, sempre a partir das 18h. Na sexta e sábado o ingresso custará R$ 10 e pode ser adquirido na hora.



PROGRAMAÇÃO

Hoje

João Paulo

Frederico & Gabriel



Quinta-feira

Katita & Neto

Mariana Ribeiro



Sexta-feira

Sérgio & Rodrigo

Marcelo e Matteo