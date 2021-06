Após quase 50 anos sendo realizada, a Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes) ganha cara nova em 2021. Um dos eventos mais tradicionais da cidade e da região começa neste domingo totalmente on-line. A 47ª edição contará, até 4 de julho, com oficinas, palestras, cursos, exposição de animais e ainda um tour virtual pelo Parque de Exposições João Alencar Athayde através do quadro “Visita ao Parque 360”.

O presidente da Sociedade Rural, José Moacyr Basso, lembra que a entidade, que realiza a feira, completou 77 anos no último dia 21. Foi criada para defender os interesses da classe produtora e organiza o evento como uma vitrine para o setor e uma forma de levar diversão e lazer à população.

“As exposições agropecuárias são anuais, contendo na programação exposição de produtos e insumos, leilões, estandes, feira da agricultura familiar. Entretanto, toda essa história está sendo reescrita em 2021 por causa do atual momento que vivemos. Criamos um formato diferente, o que tem exigido inovação para todos os lados e, por isso, a 47ª Expomontes está de cara nova”, afirma Basso.

É com ele a nossa Entrevista desta semana.



Quais as expectativas de negócios neste ano?

Temos uma previsão de ótimos negócios, embora ainda não possamos mensurar valor de movimentação, pois esse é nosso primeiro evento totalmente on-line. Se presencialmente trabalhávamos na casa dos R$ 350 milhões, virtualmente ainda é um campo novo para todos nós da Comissão Organizadora. A aceitação do público, de parceiros, investidores e patrocinadores está além do que esperávamos. Estamos confiantes em excelentes negócios!

O que temos de novidade neste ano?

Toda a programação dessa edição foi pensada para levar informação, conhecimento e, sobretudo, promover a valorização da classe. Durante esses oito dias de evento, o público poderá acompanhar e participar virtualmente de oficinas, palestras, cursos e ainda fazer um ‘tour’ pelo parque através do nosso quadro “Visita ao Parque 360” e exposição de animais. Além disso, a Sociedade Rural preparou podcasts para manter os participantes antenados sobre o que acontece no cenário do agronegócio norte-mineiro, as perspectivas e ações daqueles que são a mola propulsora da economia brasileira: os produtores rurais.



Quais animais farão parte do leilão? Algum de maior destaque?

Os leilões on-line são uma realidade no agronegócio. De maneira totalmente profissional, animais de ponta serão comercializados durante a 47ª Expomontes. Em nove leilões estarão disponíveis reprodutores, matrizes, animais jovens, embriões e até mesmo sêmen. Uma ótima oportunidade para que produtores façam negociações de animais de corte, leite e elite. A previsão é a de que 6 mil cabeças de gado comercial, 40 de gado de leite, 120 touros Nelore e Nelore Mocho, oito fêmeas Nelore e 40 Mangalarga Machador sejam vendidos.



Leilões e palestras serão transmitidos por meio de lives?

Sim, todas pelo www.expomontesonline.com.br e Youtube da Sociedade Rural.



Como funcionará o Boteco Expomontes? Quem são os artistas?

A intenção é celebrar o aniversário de Montes Claros com uma live com os artistas: 100 Censura, Bárbara Lopes, Kaio Marques e Nataly, Sérgio e Rodrigo, Ricardo Viana e Marcelo e Matteo. Com repertório variado, incluindo pagode, sertanejo, modão de viola e rock poderemos matar um pouquinho a saudade dos shows da Expomontes.

A pandemia exigiu adaptações. Como o setor tem feito para enfrentar esse novo cenário?

A pandemia tem deixado perdas e muita dor, mas trouxe ensinamentos também. Nos reinventamos e estamos nos atualizando. Mas é um caminho a ser trilhado com serenidade. A comercialização eletrônica, por exemplo, veio para ficar e o produtor entendeu que precisa ter uma gestão profissionalizada da propriedade. A pandemia também nos fez mais fortes e mais unidos. A migração para a internet expandiu ainda mais os negócios, como a nossa exposição, por exemplo. Eis que surge a união entre a tradição e a modernidade, sem perder a essência. Com todos os desafios, temos lutado bravamente, buscando ajudar um ao outro e nos tornarmos cada vez mais protagonistas do desenvolvimento regional.



Como participar da 47ª Expomontes on-line?

A inscrição é gratuita pelo site www.expomontesonline.com.br.



Veja por onde será feita a transmissão de todo o evento:

Palestras: www.expomontesonline.com.br e pelo YouTube da Sociedade Rural

Leilões: www.expomontesonline.com.br e pelo YouTube da Sociedade Rural e da Confboi Leilões

Estandes: Parque 360 – www.expomontesonline.com.br

Feira Permanente de Bovinos: Parque 360 – www.expomontesonline.com.br

Feira Permanente de Equinos: Parque 360 – www.expomontesonline.com.br

Feira da Agricultura Familiar: Parque 360 – www.expomontesonline.com.br