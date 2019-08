A Funorte foi uma das parceiras do 55° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, que promoveu uma ação cívico-social na praça Doutor Carlos, em Montes Claros, por ocasião do Dia do Soldado. A parceria permite a oferta de uma série de serviços gratuitos à população.

O evento ocorreu na quarta-feira (28), três dias após a data em que se comemora o Dia do Soldado (25 de agosto), dentro das celebrações da Semana do Soldado. Foram oferecidos atendimentos de embelezamento, massagem, spa das mãos, aferição de pressão, glicemia, fisioterapia manual, auriculoterapia, ventosa e avaliação auditiva.

“O Exército Brasileiro faz parte da sociedade. Essa interação do nosso quartel com as instituições de ensino da cidade e a população faz com que tenhamos um nível de satisfação muito grande e vem somar de uma forma muito positiva para que a população conheça o nosso trabalho”, disse o chefe da Comunicação Social do 55°Batalhão de Infantaria, subtenente Jota Francisco.