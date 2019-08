A partir deste semestre, 769 escolas das redes estadual e municipal do Norte de Minas passam a contar com dois programas voltados para a promoção da saúde de crianças e adolescentes. Ao todo, 53 cidades que fazem parte da Regional de Saúde de Montes Claros serão envolvidas nos projetos “Crescer Saudável e Saúde Auditiva no Ambiente Escolar”, da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A previsão é a de que 274 mil alunos sejam beneficiados.

O “Crescer Saudável” envolve um conjunto de ações a serem implementadas pelos municípios no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), para contribuir com a prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil. Entre as ações estão vigilância nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, incentivo às práticas corporais e de atividade física e oferta de cuidados para crianças com obesidade.

“O Crescer Saudável contempla o monitoramento do estado nutricional, ações de promoção da alimentação saudável e de práticas corporais e atividades físicas nas escolas. As secretarias municipais de Saúde e de Educação deverão encaminhar as crianças identificadas com obesidade para intervenção e cuidado na rede de atenção à saúde dos municípios”, pontua a nutricionista e referência técnica em Promoção da Saúde da SES-MG, Graciele Fernandes Silva.

Também neste semestre será iniciada a implemen-tação do Instrumento de Triagem Auditiva Infantil (Itai), uma das 12 ações previstas no PSE. O Itai visa a promover o acesso de estudantes aos serviços de atenção primária à saúde, por meio da articulação com os demais espaços de proteção da criança.



AUDIÇÃO

A técnica Graciele destaca que o projeto “Saúde Auditiva no Ambiente Escolar” busca identificar em tempo oportuno estudantes suscetíveis a apresentar alterações auditivas. Assim, profissionais de saúde e de educação terão condições de encaminhar os pacientes para tratamento em serviços especializados, visando minimizar os danos causados pela deficiência na primeira infância, o que, por outro lado, fortalecerá as redes de atenção à saúde.

Para que os programas sejam executados com eficácia, a SRS reuniu os coordenadores de serviços de atenção primária dos municípios envolvidos. As secretarias de Educação e de Saúde deverão enviar relatórios, em função da complexidade dos determinantes da obesidade e da influência dos ambientes no seu desenvolvimento.

“A implementação de programas voltados à prevenção da saúde da população evita o aumento dos agravos, o que, atualmente, tem sobrecarregado os serviços de média e de alta complexidade”, observa a secretária regional de Saúde, Dhyeime Thauanne Pereira Marques.