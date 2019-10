As inscrições para o Programa de Estágio Aperam, feitas por meio do Instituo Euvaldo Lodi, terminam no dia 31 deste mês e são destinadas a estudantes que cursam o ensino superior ou técnico, inclusive, aqueles com deficiências. Ao todo, são 68 vagas de estágio distribuídas nas cidades de Timóteo, Capelinha e Itamarandiba, em Minas, e também em São Paulo.

O início do estágio está previsto para fevereiro do ano que vem. As bolsas variam de R$ 630 a R$ 1.440, dependendo da cidade e do tipo de formação do candidato. A inscrição pode ser feita no site http://www.estagioiel.com.br/aperam/.

Produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono, a Aperam foi criada em 2011, após o desmembramento do setor inox da ArcelorMittal. Em 2017, a empresa foi eleita pela revista Você S/A como uma das melhores para começar a carreira.