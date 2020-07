Como forma de homenagear a cidade de Montes Claros, no aniversário de 163 anos, comemorado nesta sexta-feira, 03, a Escola Adventista, através da professora de Geografia e História, Silvani Fonseca, lançou o projeto Montes Claros da minha janela. Ela explica que a principal ação deste projeto, foi estimular e motivar os alunos a fotografar Montes Claros da sua própria janela ou varanda.

“Levando em consideração os tempos em que vivemos, de isolamento social, mas ao mesmo tempo, tendo em vista, a necessidade de comemorarmos e lembrarmos do aniversário da nossa cidade, decidimos propor para os nossos alunos do Ensino Fundamental II um projeto em que eles pudessem usar a criatividade de onde eles moram, sem precisar sair do seu ambiente e com segurança. A participação dos alunos tem sido positiva”, relata Silvani.

Adaptação x elogio

A professora explica que o projeto deu início nas aulas de Geografia e História, ainda no início do ano, abordando o tema Fotografia, sua utilidade e técnicas. Logo após a abordagem do tema foi proposto o Concurso. De acordo com Silvani, com a pandemia, o projeto teve que ser adaptado, com cada aluno apresentando suas fotos, tratando de temas, paisagens que representem a cidade de Montes Claros.

Salienta que a fotografia deveria ser tirada de sua área de habitação sem a necessidade de deslocamento.

“Esperamos que haja um estímulo para que educadores das Escolas de nossa cidade introduzam o uso da fotografia como ferramenta pedagógica entre crianças e jovens”, afirma a professora.

Reencontro

Rebeca Manfré, aluna da Escola Adventista, elogia a iniciativa do projeto. Ela conta que com o isolamento social, sente falta de sair, com as amigas, ou de viajar para a roça. Mas se reencontrou neste projeto.

“Quando paro para admirar o céu, na cidade ou em qualquer lugar, me sinto livre e agora olhando Montes Claros da minha janela, mesmo da minha casa, tendo um muro alto, consigo ainda ver a parte, que muito me emociona, e me lembro que Deus cuida de nós.

Com este projeto eu aprendi a dar mais valor, para cada detalhe da natureza, por mais simples que seja”, assinala Rebeca.

Homenagem

Para a coordenadora pedagógica Elenciria Oliveira da Cruz, usar a fotografia foi o meio que a Educação Adventista encontrou para homenagear a cidade de Montes Claros pelos seus 163 anos. Lembra que através das fotos tiradas pelos alunos pode se ver técnicas, enquadramentos e sentimentos.

“O Projeto Montes Claros da minha janela representa bem a situação de isolamento que estamos vivendo. Ao observarmos cada foto podemos ter acesso às inúmeras janelas pelas quais a Princesinha do Norte de Minas é vista”, frisa.

As fotos são expostas nas redes sociais dos alunos, com a #montesclarospelaminhajanela para que os internautas da cidade e de outros lugares, possam apreciar as produções e refletir sobre as várias janelas por onde a cidade pode ser vista.