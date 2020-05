Empresas da área de eventos foram umas das mais afetadas pela pandemia de Covid-19. Todo o setor ficou praticamente parado com o cancelamento de shows, feiras, exposições, casamentos. Para tentar amenizar o prejuízo e continuar ativa nestes tempos de isolamento social, uma empresa de entretenimento de Montes Claros inovou e criou um dispositivo para uso do álcool em gel.

A diferença para os tradicionais é que a estrutura possibilita que o usuário tenha acesso ao produto sem haver a necessidade de tocar na embalagem.

O totem construído pela empresa Édis Eventos é feito com aço ou com material em inox, o que o torna durável e compacto. A estrutura facilita a higienização das mãos com o álcool em gel. O equipamento é acionado por pedal e o produto sai por um canal, como se fosse uma torneira.

Segundo a proprietária da empresa, Édis Mendes, em menos de um mês já foram vendidas 65 unidades do projeto para comércios de Montes Claros e até para outras cidades, como Belo Horizonte, e para outros estados, como a Paraíba.

Para a próxima semana, a empresa tem 38 totens encomendados. O preço varia de R$ 380 a R$ 900 – dependendo do material usado: aço carbono, aço inox e somente inox.

“Com a pandemia, tudo parou de uma vez. Tive alguns contratos cancelados e outros adiados. O que foi um baque, já que minha renda era praticamente toda de eventos. Também tive que demitir um funcionário, pois, não tínhamos como mantê-lo”, conta Édis, que trabalha há três anos com organização de eventos corporativos e fotografias de entretenimento.



PARCERIA

O equipamento está sendo construído em parceria com a empresa Engrena Soluções Industriais. O Totem Álcool em Gel tem capacidade para armazenar um litro do produto e é totalmente mecânico – funciona ao acionar o pedal, sem necessidade de energia elétrica.

“Com a crise na área de eventos, surgiu a necessidade de nos reinventar diante do mercado de trabalho. Sem expectativas de volta dos eventos, tivemos essa ideia. Aí veio a demanda do uso do álcool em gel. Fizemos pesquisa de mercado, ouvimos as dificuldades de lojistas e indústrias. Essa inovação, agora, é nosso novo normal. O totem oferece higiene e praticidade”, destaca a proprietária da empresa.

Quem quiser encomendar e conhecer de perto o equipamento, pode entrar em contato pelo telefone (38) 99238-8811.