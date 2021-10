A fome assombra atualmente quase 117 milhões de brasileiros. Por conta dos impactos da pandemia na economia, cerca de 19 milhões de pessoas engrossaram, no ano passado, o contingente que enfrenta algum grau de insegurança alimentar.



Ao mesmo tempo, o Brasil está entre os dez países do mundo que mais desperdiçam alimentos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), desperdiçando cerca de 35% da produção anual. E muito desses desperdício – cerca de um terço – começa em casa.



A Oxfam Brasil, organização da sociedade civil criada em 2014 e voltada para a construção de um país com mais justiça e menos desigualdades, ensina que uma das formas de evitar que alimentos nutritivos acabem no lixo é aprendendo a aproveitar cada parte, como talos, folhas e sementes.



A dica de ouro é reforçada pela nutricionista Virgínia Damaso Soares. Ela destaca benefícios nutricionais e financeiros a partir do planejamento, desde a compra até o preparo das refeições.

“Benefícios para o ser humano, através de uma alimentação balanceada, equilibrada e rica em nutrientes. Benefícios para o mundo, porque ao invés do descarte das partes não convencionais, como talos, cascas e sementes, que iriam para o lixo, há melhor utilização. Benefício econômico, já que assim diminui o gasto para comprar o mesmo alimento mais vezes ou em volume maior”, frisa.



Outro benefício importante, aponta a nutricionista, é poder ter variedade na preparação dos pratos. Um único alimento, diz ela, serve de base para preparar vários tipos diferentes de pratos, enriquecendo a alimentação.



NOVO CONSUMO

Criar grupos para compra e compartilhamento de alimentos é outra dica valiosa da Oxfam. A organização aponta que existem modelos de assinatura para o consumo sustentável. “Você também pode contatar os produtores de alimentos mais próximos e formar grupos para adquirir os produtos a um preço mais acessível, de acordo com a sazonalidade e sem desperdício”, prega orientação no site da instituição.



A dona de casa Maria Izabel Ferreira Damasceno, de 66 anos, diz que já faz a lição de casa há vários anos, desde quando frequentava a Pastoral da Saúde em Montes Claros, onde aprendeu o método.



“A gente higieniza bem a abóbora, por exemplo, depois a gente corta com a casca um pouco mais grossa e coloca no arroz, ou faz uma farofa, e pode colocar onde quiser!”, ensina, acrescentando que usa outras variedades de legumes e frutas, como a couve. “Uso também o talo da couve para enriquecer o arroz e a banana, que cede a casca para o preparo de tortas e até sopa”.



Dona Maria garante que a prática faz bem ao bolso e à saúde, já que consumir o alimento de forma integral é mais nutritivo.



Na Pastoral da Criança em Montes Claros é possível aprender a usar o alimento na sua totalidade. Irmã Ana Francisca Pontes, coordenadora, afirma que a função da pastoral é orientar as famílias, principalmente as de baixa renda, visando a uma alimentação saudável a partir dos alimentos adquiridos. “A gente não dá nada, a gente ensina. Mas se estão em situação de urgência, fazemos mutirão para ajudar. O ideal é que as pessoas aprendam a utilizar o que tem em casa”, afirma.





Farofa de Talos e folhas

Ingredientes:

• 2 colheres de margarina ou de óleo;

• 2 colheres de cebola ralada;

• Farinha de mandioca ou de milho;

• Sal a gosto;

• Folhas e talos bem picados, lavados e refogados



Na margarina derretida ou óleo, refogue a cebola até dourar. Acrescente, aos poucos, os talos, as folhas, a farinha de mandioca ou de milho e o sal. Mexa bem e sirva em seguida.