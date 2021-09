Cinco meses após a chegada de Isabella Victoria, cuja gestação foi programada, o casal trans Rodrigo Bryan e Ellen Carine foi surpreendido por uma nova gravidez. Aos 34 anos, Rodrigo está com um mês e meio de gestação do segundo filho.

Apesar de inesperada, a notícia é celebrada pelo casal. “A sensação do segundo filho é algo maravilhoso, pois sempre quis ter uma família bem grande. Eu e o Rodrigo não tivemos mais irmãos por perto e ficamos felizes em saber que nossa filha Isabella não irá passar por esse vazio”, explica Ellen Carine.

A gravidez aconteceu mesmo com o casal realizando tratamento hormonal, o que os levava a crer que estavam protegidos.

Com a Isabella está tudo perfeito. Ela é uma criança saudável e já acostumamos com a rotina diária dela. Às 22h ela cai em um soninho profundo e só acorda lá pelas 8h. Ela mama durante a madrugada dormindo. Já nos adaptamos em tudo”, conta a mãe.

Rodrigo e Ellen Carine dividem o tempo entre a maternidade e o sucesso nas redes sociais. Com 1 milhão de seguidores no TikTok, 22 mil inscritos no YouTube e 127 mil seguidores no Instagram, Rodrigo revelou no canal Casal Trans Grávido a surpresa para a esposa de que estava esperando o segundo filho.

O sucesso nas redes sociais começou com a criação do perfil para mostrar a primeira gravidez biológica de um casal trans no Norte de Minas. Logo após um ano de publicações, os canais passaram a gerar renda para a família.

“Tudo sempre foi um desafio e apostamos em algo que hoje deu certo. Nosso maior sonho é chegar na marca dos 100 mil inscritos no YouTube”, conta Rodrigo Bryan.



GÊNERO

O casal alimenta a expectativa de ter um menino para vivenciar a maternidade com os dois gêneros, e já sabem como vão discutir a questão com os filhos.

“Assim que eles crescerem e tiverem entendimento das coisas, vamos ensiná-los sobre a identidade de gênero e entendemos que isso é algo muito importante, principalmente para formação de cada um deles, para saberem respeitar o próximo e também entender como vieram ao mundo”, explica Rodrigo.

O casal tem apostado em vários projetos publicitários e um deles já é possível observar em outdoors espalhados por toda Montes Claros, em parceria com diversas empresas como a Cris Joias e a Andrade Móveis.