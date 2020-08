Permanecerem abertos e com horário ampliado é o desejo de donos de bares e restaurantes de Montes Claros. Após mais de três meses fechados e com sérios riscos de verem o negócio ter que ser encerrado, eles agora apostam no conhecimento para poderem atenderos clientes com segurança. Nesta segunda-feira, proprietários e funcionários passaram por um treinamento inédito realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), regional Norte de Minas, sobre os protocolos de segurança e sanitização/desinfecção correta dos bares.



Os cuidados são essenciaisparaqueosempreendimentos continuem funcionando e para que possam pleitear a ampliação do horário – hoje limitado até as 22h. O desejo do setor é o de que os estabelecimentospossamficar abertos até a meianoite.



O curso foi ministrado pelo doutor em microbiologia e pós-doutor em biodiversidade Elio Gomes Fernandes, quedeusugestõesdecomo cada tipo de comércio pode ser adaptado e atender às normas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



“Essa ação vem de encontro com a flexibilização dos bares, restaurantes e similares, em um momento em que o setor passa por grandes dificuldades. Bares e restaurantes perdem R$ 600 milhões por mês com o fechamento. O curso é uma oportunidade para aprendermos mais sobre os protocolos de segurança recomendados pela OMS e pelos decretos municipais, respeitando distanciamento das mesas, uso obrigatório de máscaras e higienização correta das mãos, utensílios e do ambiente ao nosso redor”,ressalta Rodrigo de Paula, porta-voz da Abrasel na região.



Participaramdacapacitação110baresfiliadosàAbrasel, porém, como forma de prevenção, o curso foi divididoemetapascomorientaçãodequatrobaresporvez, evitando aglomerações.



PROCEDIMENTOS

Durante o treinamento, eles aprenderam como desinfetar balcões, corrimão, maçanetas, abridores de garrafa, máquinas de cartão de crédito, mesas e cadeiras, tudo aquilo que seja tocado ou manuseado por mais de uma pessoa.



“O treinamento foi focado nos itens que mais de uma pessoa utiliza. Foi explicada a finalidade de cada material de limpeza adequado para higienizar louças, por exemplo. A importância de sempre ter à disposição álcool em gel e detergente”, explica Diego Macedo, dono da Einstein Cervejaria.



Ele conta que aprendeu como fazer a limpeza do porta-cerveja a cada troca da bebida, pois todos da mesa terão contato com esse objeto, inclusive os funcionários. “Então, quando o garçom for servir outra cerveja, borrifar álcool no vasilhame e as mãos das pessoas que estiverem na mesa”, ensina Diego.



Limpeza a cada cliente

“Esse protocolo sanitário tem a finalidade de eliminar microrganismos (bactérias, fungos, inclusive o vírus da Covid-19). Porém, esse efeito é momentâneo, ou seja, caso alguma pessoa contaminada tenha contato com esse ambiente, o vírus ficará presente. Por isso é importante a higienização de cada mesa quando mudam os clientes”, explica o especialista Elio Fernandes. Ele mostrou aos comerciantes alguns produtos que podem ser utilizados para a limpeza dos ambientes e eliminar o coronavírus: álcool 70%, quaternário de amônio, água sanitária. Outros produtos vendidos para essa finalidade podem manchar roupas, talheres e outros objetos pelo alto índice de corrosão.