A Fundação Fé e Alegria, com unidade em Montes Claros desde 2003, promove mais uma edição da Campanha de Doação de Imposto de Renda, que acontece até 30 de abril.

O objetivo é sensibilizar e motivar as pessoas a destinarem parte do Imposto de Renda para a instituição, que desenvolve ações com crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social na região do Grande Independência, em Montes Claros.

A doação beneficiará um projeto social e o contribuinte não precisa gastar nada a mais, pois trata-se de uma destinação do imposto devido. Havendo imposto a pagar, o valor será integralmente deduzido. Se o contribuinte tiver direito à restituição, receberá o valor corrigido.

A destinação de parte do valor devido do Imposto de Renda vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). É um mecanismo de captação de recursos financeiros, voltado à execução de serviços, programas e projetos de instituições públicas e privadas, de atenção aos direitos à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade.

A Fundação Fé e Alegria, com sede no bairro Carmelo, atende cerca de 300 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com atividades de contraturno escolar como dança, música, artes, esportes, informática e rádio. No momento, as atividades presenciais estão suspensas por causa da pandemia, mas a entidade está realizando ações humanitárias, por meio da doação de cestas básicas, materiais de higiene pessoal e de limpeza para as famílias das crianças e adolescentes assistidos.



BENEFÍCIO

De acordo com a coordenadora da Fundação, Fernanda Ariele da Silva, a entidade atende crianças e adolescentes residentes na região do Grande Independência, que compreende os bairros Carmelo, Independência, Santa Laura, São Bento, Acácias, Nova Suíça, Santos Dumont, Monte Carmelo e adjacências.

Os valores arrecadados com as campanhas de dedução de Imposto de Renda dos anos anteriores, segundo Fernanda, contribuíram de forma significativa para a potencialização do trabalho desenvolvido e já beneficiaram milhares de crianças e adolescentes.

“Só podem fazer doações aquelas pessoas que declaram Imposto de Renda no formato completo. Caso o IR não seja destinado a alguma entidade, irá para o governo. Dessa forma, convido a todos para participarem desta campanha e ajudarem a construir uma sociedade mais justa e solidária”, explica.

Qualquer dúvida sobre essa destinação, o contribuinte pode entrar em contato com a Coordenadoria da Fundação pelo telefone: (38) 98221-6171.

O passo a passo de como realizar a doação dentro do Programa da Declaração do Imposto de Renda pode ser acessado pelo link https://youtu.be/zJ0TMDKGIME.