Apesar de ter gerado muita polêmica e ressalvas dos vereadores, o projeto de lei 48/2019, que prevê a doação de um terreno pertencente ao município ao Hospital Aroldo Tourinho, foi aprovado ontem na Câmara com 21 votos. A área seria usada para ampliação da unidade de saúde.

Dos 23 vereadores, o presidente da Casa não vota e o vereador Edmílson Magalhães (PSDB) optou pela abstenção, por entender que o projeto não traz as especificidades necessárias.

“O projeto não diz para qual tipo de edificação o terreno será utilizado. É garagem? É para construir o que? Não estou contra a doação, mas eu leio, escuto e estou vendo que há falha. Tenho observado muito a redação dos projetos. Poderiam ter melhorado. Sou voto vencido, respeito a posição desta Casa, respeito a democracia, mas não votei favorável”, disse o vereador.

A área a ser doada, de 7.705 metros quadrados, está localizada no bairro Jardim São Mateus, nos fundos da unidade hospitalar, e já teria sido incorporada informalmente à instituição. Atualmente é utilizada como estacionamento para os funcionários.

Para o presidente da Casa, vereador Marcos Nem (PSD), a doação é uma maneira de tentar minimizar os problemas relacionados à saúde na região e legalizar a situação atual.

Dentre os questionamentos feitos pelos vereadores, está sobre a capacidade financeira do hospital de realizar ampliação, diante das dificuldades que enfrenta.

No entanto, a instituição já teria verba destinada para as obras, que não foram detalhadas.

Apesar dos vários questionamentos levantados pelos parlamentares, o projeto foi aprovado levando-se em conta o problema que o Norte de Minas enfrenta na área da saúde, principalmente no atendimento do SUS.

Um dos vereadores mais críticos com relação ao Aroldo Tourinho e a sua atual gestão foi o médico João Paulo (PSB). Segundo ele, vários problemas estariam ocorrendo no setor administrativo da unidade, acarretando prejuízos aos funcionários.

“Votei a favor do projeto pensando nos funcionários. A fundação não é representada apenas pelo provedor. Quem levanta o hospital são os funcionários”, pontuou.

O parlamentar é ex-funcionário do Aroldo Tourinho. João Paulo afirmou que muitos funcionários não estão tendo o FGTS depositado. “Sei que o hospital é importante e vou buscar recursos e o que for para melhorar a saúde”, finalizou.

A vereadora Maria Helena Quadros (PPL) sugeriu que a Comissão de Saúde da Casa faça uma visita ao Hospital Aroldo Tourinho para apurar possíveis irregularidades.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital, mas até o fechamento da edição não houve retorno sobre os esclarecimentos com relação ao projeto e sobre as denúncias contra a administração da unidade.