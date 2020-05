O pagamento do auxílio emergencial, devido à pandemia do novo coronavírus, tem levado centenas de pessoas para as filas nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. O que seria uma ajuda para quem está sem renda por causa da Covid-19, acabou se transformando em risco ampliado de transmissão do vírus.

Como há uma limitação do número de pessoas que podem entrar nas agências, a aglomeração se forma do lado de fora. É comum encontrar pessoas à espera de atendimento sem máscaras e amontoadas, sem respeitar a distância mínima de segurança.

Para amenizar a situação, o Centro Integrado de Comando e Controle Local, de Montes Claros, montou uma estratégia para que as pessoas possam se manter distantes umas das outras.

Foram feitas marcas no chão respeitando o limite de distanciamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – um metro entre cada um.

Foram demarcadas faixas de distanciamento no chão da rua Padre Augusto com a Doutor Santos. Para proporcionar mais segurança aos clientes que enfrentam as filas, também foi criado um corredor exclusivo para os ônibus entre as ruas Rui Barbosa e Dom Pedro II.

As medidas foram tomadas após a agência Central da Caixa Econômica registrar fila de até dois quilômetros de extensão. Isso porque, de acordo com o decreto municipal, as agências bancárias de Montes Claros devem permitir a entrada de apenas 15 pessoas por vez.

Na noite da última segunda-feira, o Centro Integrado de Comando e Controle Local, em ação conjunta com os responsáveis pela Caixa Econômica Federal de Montes Claros, definiram as melhorias a serem adotadas para amenizar os riscos nas filas da agência bancária, principalmente da matriz, onde há maior demanda.

O intuito da ação é evitar aglomeração, preservando os cidadãos quanto aos riscos de contágio do vírus. Ainda na segunda-feira, as agências da Caixa passaram a abrir duas horas mais cedo em todo o país para o atendimento de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Elas funcionarão das 8h às 14h.

Também foi providenciado um reforço de vigilantes. Serão mais 2.800 que vão se juntar aos 2 mil que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar orientação e atendimento ao público.



ATENDIMENTO

A Caixa divulgou ontem nota para esclarecer que todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 14h, serão atendidas. Não é preciso madrugar nas filas, evitando, assim, períodos excessivos de espera e aglomerações.

Segundo o banco, todos os que chegam até as 14h, horário de fechamento das agências, são informados de que o atendimento será realizado na mesma data.

Além disso, a Caixa diz que intensificou o atendimento às pessoas que estão nas filas, de forma a dar celeridade com prestação de informações e geração de códigos (tokens) para a realização de saques, conforme o calendário de pagamento e a necessidade de se manter o distanciamento.

No próximo sábado (9), mais de 2 mil agências em todo o país vão abrir para atendimento do auxílio emergencial. Adicionalmente, acrescenta a Caixa, cerca de 3 mil funcionários foram direcionados para o atendimento nas agências mais críticas.

Cinco caminhões-agência também vão ser colocados à disposição dos beneficiários do auxílio emergencial em locais com maior necessidade, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.