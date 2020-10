Visitantes que forem aos cemitérios de Montes Claros para homenagear os entes queridos na segunda-feira, Dia de Finados, encontrarão um cenário diferente. Em razão da pandemia, o município adotou algumas regras para evitar aglomeração nos dois cemitérios municipais, o Bonfim e o Jardim da Esperança.

Os portões da entrada serão fechados para formar um corredor e os visitantes só poderão entrar no local usando máscara. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, fiscais da Covid estarão no local para orientar e fiscalizar o uso da proteção.

Aqueles que por ventura esquecerem a máscara, poderão solicitar o utilitário aos representantes da Secretaria de Saúde.

O horário de visitação é das 7h às 18h e a orientação é para que os visitantes não se demorem no ambiente.



PRIVADO

Já o cemitério Parque dos Montes, da iniciativa privada, preparou uma programação que vai das 8h às 17h. Às 8h haverá missa com padre Michel; às 10h, celebração com padre Gilberto; às 11h, Momento da Saudade. Às 15h, missa com padre Franco; às 16h haverá um culto ecumênico com o pastor Guarijone. A programação será encerrada com padre Jair, que celebra missa às 17h.



CUIDADOS

Para que a visita às necrópoles seja mais segura, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou uma nota técnica com orientações ao público, aos cemitérios e às pessoas que vendem flores e coroas.

De acordo com o texto, todos devem usar máscaras, respeitar distanciamento social e evitar aglomerações. É fundamental que as visitas sejam breves e não haja contato físico entre os visitantes – ou seja, sem abraços e apertos de mão.

Se possível, a população deve ainda evitar entrar em contato com objetos de decoração, como fotos, crucifixos e arranjos de flores.

A recomendação da SES é para que não saiam de casa as pessoas que fazem parte de grupos de risco (como crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou doença crônica). Caso decidam ir ao cemitério, devem escolher horários menos movimentados, como início da manhã ou fim da tarde.

Aos comerciantes de flores, recomenda-se atuar para que haja distanciamento de dois metros entre os clientes, além da disponibilizaçaão do álcool 70% para todos.



ORIENTAÇÕES PARA CEMITÉRIOS

Para evitar aglomerações, os cemitérios devem controlar o fluxo de entrada. É permitida a permanência de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, para ambientes fechados, e uma pessoa a cada 4 metros quadrados, para ambientes abertos. A entrada de veículos deve ser feita considerando 50% da capacidade (com distanciamento entre as vagas).

É preciso que os cemitérios disponibilizem dispensadores de álcool em gel 70% na entrada e em pontos estratégicos, além de lavatório com sabonete líquido e papel toalha, lixeira com tampa e pedal.

Deve haver ainda higienização constante de pisos, áreas de circulação, sanitários, maçanetas, torneiras, corrimão, interruptores, e todas as superfícies metálicas com desinfetantes a base de cloro para piso e álcool 70%.

*Com Cinthya Oliveira, do Hoje em Dia