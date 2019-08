Dados demográficos do IBGE publicados no Diário oficial da União neste dia 28, apontam que houve crescimento populacional na região Norte de Minas, que engloba 87 municípios. Uma das cidades que ganhou novos habitantes foi Montes Claros, cuja população saiu dos 404.804 para 409.341 habitantes. Considerada polo universitário, a cidade recebe estudantes de toda região, o que contribui para este aumento.

Por outro lado, municípios como Ibiracatu, Japonvar e Rubelita perderam moradores e figuram entre os municípios com maior queda populacional, com respectivamente, 575, 422 e 203 pessoas a menos. A preocupação dos gestores agora é com o Censo de 2020, que pode impactar diretamente na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).