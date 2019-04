Uma auxiliar de professora do Cemei Dr. Mário Ribeiro, no bairro Cidade Industrial, em Montes Claros, é suspeita de embalar uma cueca suja de fezes em uma sacola e amarrar na mochila de uma criança de 3 anos para que ela levasse para casa. O material ficou pendurado na mochila durante todo o trajeto feito de ônibus até a residência do aluno, ao lado de outros colegas. O caso ganhou repercussão na cidade e nas redes sociais.

De acordo com a mãe da criança, Estefane Leite, o menino chegou molhado de urina e chorando muito. “Ele fez todo o trajeto da escola até em casa com as fezes dentro de uma sacola que estava amarrada na mochila. Dentro do ônibus são cerca de 30 crianças e meu filho passou por todo esse constrangimento. Só me deparei com a situação quando ele chegou em casa e vi a sacola amarrada e ele pedindo para tomar banho porque estava fedendo”, disse a mãe.

Estefane conta que chegou a ligar para a escola para saber o que havia acontecido. “Fui informada pela atendente que ela mesmo amarrou a cueca com as fezes à mochila e que tinha feito isso porque não tinha luvas para resolver, e que isso não era obrigação dela”, contou a mãe.

De acordo com Estefane, a criança também estava arranhada e com manchas roxas pelo corpo. Ela informou que ainda ontem encaminharia o filho para realizar o exame de corpo de delito.



AFASTADA

A mãe registrou o caso na polícia e, de acordo com ela, a auxiliar de professora que assumiu ter enviado as fezes foi afastada da escola.

A diretora da escola foi procurada para confirmar a informação, mas não quis responder aos questionamentos.

A secretaria Municipal de Educação também foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento desta edição não havia enviado o posicionamento.