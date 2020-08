Pelo menos quatro pessoas caíram no golpe conhecido como “limpa nome” em Montes Claros na última semana. Pelas redes sociais, o golpista publica propostas atraentes que chamam atenção de pessoas que têm pendências no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa. A vítima segue as instruções do que acredita ser uma negociação das dívidas e faz depósito em dinheiro. Depois de enviar o comprovante, o golpista some.

A Polícia Civil não tem registrada a quantidade específica de golpes do “limpa nome”. Todo tipo de crime relacionado com a internet é chamado de estelionato virtual. Somente no primeiro semestre deste ano, essa modalidade já fez 601 vítimas em Montes Claros. O número representa um aumento de 21% em relação a todo o ano passado. O crescimento pode ter a ver com a pandemia do novo coronavírus, que fez as compras on-line dispararem e, consequentemente, os golpes.

A falsa proposta de tirar o nome da pessoa do SPC/Serasa é divulgada pelas redes sociais, como o Facebook. O golpista se passa por funcionário da empresa e negocia a dívida da vítima por um valor muito abaixo do que seria o normal. Foi o que aconteceu com Fernanda Matos, que acreditou na falsa proposta e fez o depósito no valor de R$ 390.

“Procurei na internet uma forma de limpar meu nome, aí encontrei uma mulher no Facebook que dizia oferecer esse serviço. Ela pegou meu contato, conversamos por mensagem e expliquei minha situação. Foi forjada uma simulação e acreditei. Depois que mandei o comprovante, ela me bloqueou em todas as redes, não atende minhas ligações. Aí percebi que era golpe”, conta Fernanda, que registrou o caso na Polícia Civil.

PROPOSTA VANTAJOSA

A mesma coisa aconteceu com a esposa de Gerlio Teixeira que fez o depósito de R$ 150. A maneira de agir foi o mesmo citado por Fernanda. A proposta de negociação tem características vantajosas e, depois que o dinheiro é depositado, o falso negociante some.

Igor Pereira também levou prejuízo no valor de R$ 502. “A proposta é muito bem feita. Eles fingem que vão analisar, pedem documentos e ‘puxam’ nossa ficha no sistema do Serasa. Aí a gente pensa que é algo seguro”, pontua Igor.

O delegado da Polícia Civil, Alberto Tenório, especialista em crimes relacionados ao estelionato virtual, alerta que instituições financeiras ou credoras não pedem depósito através de ligação ou mensagens e que as negociações são feitas presencialmente.

“Toda pessoa que receber oferta de negociação ou empréstimo via site ou redes sociais ou até mesmo mensagem pelo celular, primeiramente deve verificar junto às instituições a veracidade das informações. Durante a pandemia cresceu de forma considerável o número de crimes cibernéticos, principalmente estelionatários. Na quarentena as pessoas ficam mais sensíveis e acabam sendo ludibriadas”, afirma o delegado.

Negociação no Serasa

O Serasa tem uma plataforma chamada “Limpa Nome” onde os interessados podem entrar e negociar as dívidas com redução de até 60%. Devido a esse serviço, diversos sites falsos aparecem com o mesmo intuito, por isso o órgão orienta como não cair em golpes. Em nota, o Serasa informa que o site oficial para acompanhar o andamento das negociações das dívidas é o www.serasa.com.br. “O Serasa não faz ofertas por terceiros através das redes sociais e nunca é solicitado depósito bancário”.