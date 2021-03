Montes Claros registrou ontem mais 196 casos de Covid-19, somando 19.943 confirmações. Mais três mortes foram notificadas, aumentando para 317 o número de vítimas fatais do novo coronavírus no município.

A situação de alarme e emergência levou três hospitais privados da cidade – dois deles que até então não atendiam pacientes com a doença – a pactuarem com a prefeitura a oferta de leitos.

“O Hospital Prontosocor tem hoje 26 leitos credenciados para o SUS e mais dez leitos de CTI ambulatorial para cirurgias eletivas”, diz o diretor administrativo da unidade, André Mori. Todos serão transformados em leitos exclusivos para atendimento a pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

“Estamos disponibilizando também mais oito leitos. Ou seja, serão 34 novos leitos ambulatoriais e dez leitos CTI. Temos ainda alguns pacientes internados no nosso CTI e eles precisam ser transferidos. Assim que fizermos essa transferência, os leitos já estarão disponíveis. Acredito que no mais tardar na segunda-feira já estaremos recebendo este público”, disse André Mori.

Ele informou que o CTI Covid tem contrato de 30 dias com o município. “Mas este contrato pode ser renovado a partir da necessidade do município. Fomos procurados para atuar também no combate à Covid. Este até então não era o nosso público dentro do hospital, mas estamos refazendo a pactuação”, pontuou André.

O Hospital Pró-Vida também selou contrato com o município para atender pacientes da Covid e vai disponibilizar dez leitos de UTI para a população.

“Ficamos sensibilizados com a situação do município e estamos em processo de credenciamento. Temos uma ala com dez leitos de UTI bem equipados, particulares, e eles serão direcionados para os pacientes de Covid. Temos uma equipe robusta e que também está disposta a ajudar”, disse Rodrigo Bispo, diretor do hospital.

Sobre o período de contratação, ele afirmou que vai depender da evolução da situação na região. Assim como o Prontosocor, o Pró-Vida acredita que os leitos já estarão disponíveis na próxima segunda-feira.



MÁRIO RIBEIRO

O reforço no sistema de saúde de Montes Claros conta ainda com mais 18 leitos habilitados no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. São dez leitos de UTI e oito de suporte ventilatório. Estes já serão ocupados neste sábado, pois há nove pacientes na fila de internação, de acordo com a diretora do HC, Ana Paula Nascimento.