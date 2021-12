A partir de 10 de dezembro, o acesso a cinemas, bares, clubes, reuniões e eventos em Montes Claros estará condicionado à apresentação obrigatória do passaporte da vacina, comprovando que a pessoa está com o esquema de imunização completo.

A prefeitura trouxe a determinação em decreto publicado em 19/11/2021, para que houvesse uma preparação para adoção das medidas. De acordo com assessoria da prefeitura, como o texto legal prevê o esquema vacinal completo, se estiver no período da terceira dose, a pessoa deverá buscar uma unidade e se vacinar.

Para pessoas abaixo de 18 anos, o passaporte não será exigido. Na ausência da vacinação, deverá ser apresentado teste negativo de RT-PCR, com antecedência máxima de 72 horas. No momento, a vacinação em Montes Claros chegou à faixa etária dos 12 anos e a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando a terceira dose para qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha completado 5 meses de intervalo da segunda.

Diretora do Ibis Cinema, no Shopping Ibituruna, Paula Fagundes considera a medida acertada. Para ela, o movimento do público está longe de ser como antes da pandemia, entretanto, está fluindo. “Esperamos melhoras com o tempo, conforme as pessoas forem descobrindo que o cinema está funcionando. Muitos ainda não sabem. A grande maioria dos que vêm estão vacinados e apresentam o passaporte sem problemas. Estamos caminhando”, afirma.

A cuidadora Ester Nunes disse que se sente mais segura com a exigência de vacinação. “Fui assistir ao filme do Galo e achei tudo tranquilo. No momento da compra do ingresso eles pedem o comprovante e alertam para que fiquemos com o documento em mãos para mostrar caso a fiscalização chegue ao local. Não houve tumulto e é um dos poucos lugares em que me sinto protegida e não tive receio de ir”, disse.

Em Montes Claros, a assessoria de comunicação da prefeitura informou que será aceito o cartão físico, que as pessoas receberam no ato da vacinação.

Já com o documento que é retirado pelo Aplicativo “Conecta Sus”, nem todos têm tido sucesso ao buscar a comprovação. O jornalista Mauro Miranda, já vacinado com as duas doses, se surpreendeu ao buscar o App e não encontrar o registro.

“É uma situação complicada. Vacinei no primeiro dia, quando abriu a vacina para minha idade. Neste intervalo fiz a vacinação contra a gripe. Na data certa da segunda dose eu fui e fiz tudo conforme deveria ser. Baixei o aplicativo e tenho o QR Code da primeira dose, pois, como viajo muito, em outros municípios eles pedem comprovação de vacinação, mas a segunda dose não foi lançada”, disse Mauro, que nos próximos dias vai participar de um evento nacional e terá que apresentar o documento oficial do Ministério da Saúde.

“Se não tiver o comprovante válido para eles, que é o do Conecta SUS, vou ter que fazer um teste de RT-PCR. É um transtorno financeiro, transtorno moral e mais um trabalho que vou ter. Como quero e vou participar do evento, além dos valores com taxas do evento, transporte e hospedagem, vou ter que arcar com o exame sem necessidade, já que fui imunizado com as duas doses”, relatou o jornalista, pontuando que buscou a Secretaria Municipal e foi informado de que o erro seria do SUS. Ele foi orientado a aguardar 10 dias e tentar novamente, porém, o evento acontece antes desse prazo.

Até o fechamento da edição, a Secretaria de Saúde não deu retorno sobre a situação do jornalista e se houve algum outro caso semelhante.