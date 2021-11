Com a meta atingida de 300 mil pessoas tendo recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município, mas com o desafio de ampliar o percentual de imunizados, a Prefeitura de Montes Claros descentralizou a aplicação das vacinas.



Até o fim da semana, dois novos pontos de atendimento serão ativados. A meta é alcançar dez. Além disso, o walk-thru do Ginásio Darcy Ribeiro mudou para o Sesc, no Centro, e o drive-thru do Shopping Montes Claros teve o horário reduzido, apenas de quarta a sexta-feira, das 16 às 22h, e no sábado e domingo, das 8 às 19h.



Boletim epidemioló-gico divulgado ontem informa mais 36 novos casos foram confirmados da doença, desde sexta-feira, aumentando para 44.119 o total de casos positivos registrados no município. São 18 homens e 18 mulheres, de 12 a 87 anos.



Cerca de 10 mil casos estão ainda sob investigação, aguardando resultado de exames.



Não houve registro de novos óbitos, mantendo o número em 978 vidas perdidas na batalha contra o coronavírus.



Atualmente, 10% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados por pacientes infectados. Até o momento, 208.044 pessoas em Montes Claros já completaram o esquema vacinal, fundamental para evitar a disseminação da doença e de novas cepas do vírus que já matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo. As doses de reforço já beneficiaram quase 11 mil pessoas.



Confira as mudanças

• O walk-thru do Ginásio Darcy Ribeiro, na Praça de Esportes, foi desativado. O serviço agora é prestado no Sesc de Montes Claros, com entrada pela rua Gabriel Passos, S/N, no Centro, das 8 às 17h, de segunda a sexta. Todas as vacinas de rotina também estão disponíveis no local.



• A partir desta quinta, serão oferecidas doses contra a Covid na sala de vacinação da Unidade de Saúde do bairro Santo Antônio II; na sexta (5), será aberta a sala de vacinação da Unidade de Saúde do Santa Lúcia/Belvedere



• O drive-thru que funciona no estacionamento do Shopping Montes Claros irá atender apenas de quarta a sexta-feira, das 16 às 22h, e no sábado e domingo, das 8 às 19h