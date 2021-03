No dia em que Montes Claros confirma, por meio de decreto, a adesão à “Onda Roxa” do plano Minas Consciente, do governo do Estado, a cidade registra mais um recorde de confirmações de contaminação pelo novo coronavírus. São 342 novos casos, aumentando para 20.454 o número de testados positivo.

As vítimas são 143 homens e 199 mulheres com idade entre 1 e 94 anos. Nesse mesmo período foram registradas mais dez mortes, totalizando 339 vidas perdidas na maior cidade do Norte de Minas.

A escalada do novo coronavírus no Estado leva vários municípios a decretarem o toque de recolher. Medida extrema que visa barrar o avanço da Covid-19, a restrição pode se tornar uma realidade para 25% das cidades mineiras.

Até o momento, 194 municípios incluídos na recém-criada “Onda Roxa” adotaram a restrição de circulação, como Montes Claros. Mesmo rigor também já começou em quatro cidades da Grande BH, podendo chegar a outras 20 da mesma região nos próximos dias, após a publicação de decretos.

As regras são determinadas pelas prefeituras, mas o horário de restrição tem sido praticamente o mesmo em todas as localidades, das 20h às 5h. O cumprimento das regras estaduais é obrigatório nessa fase, que é a mais restritiva do programa.

A fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar. Não há, até o momento, previsão de multa ou punição. Mas as pessoas podem ser abordadas pela PM e devem justificar a ida às ruas.

Em Montes Claros, além das limitações impostas pelo Estado, continuam a valer normas colocadas pelo município no decreto publicado na última semana, como a proibição de venda de bebidas alcoólicas. O serviço de delivery, que chegou a gerar dúvidas, está liberado a funcionar sem limitação de horário.



OCUPAÇÃO

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira abriu oito leitos de suporte ventilatório no sábado e todos já estão ocupados. “Estamos com ocupação de 100% dos leitos”, disse Ana Paula Nascimento, diretora do HC.

O Hospital Prontosocor está com leitos funcionando desde sábado. “Estamos com sete pessoas no CTI e adaptando aos poucos devido às condições técnicas. Mas é importante alertar que, se chegar alguém na portaria, não podemos atender, pois não somos porta aberta. Somos retaguarda e o paciente tem que ser encaminhado pela central de regulação”, ressalta André Mori, diretor Administrativo da unidade de saúde.

O Hospital Pró-Vida ainda não está com os leitos negociados disponíveis. Segundo Rodrigo Bispo, diretor da unidade hospitalar, os leitos estão sendo preparados e os profissionais estão empenhados em liberar o mais rápido possível para o município. Entretanto, esbarra em algumas questões como a medicação e outras prescrições para pacientes graves. “Acredito que nesta semana já estarão em funcionamento”.

Os hospitais Universitário Clemente de Faria, Santa Casa, Aroldo Tourinho e Dílson Godinho também atingiram o limite de ocupação e continuam suspensos os atendimentos a pacientes suspeitos ou confirmados para a doença.

*Com Márcia Vieira e Marina Proton, do Hoje em Dia