Montes Claros vai adotar, a partir da próxima sexta-feira (26), a vacinação itinerante em bairros mais populosos da cidade. O objetivo é levar imunizantes para vários tipos de doenças ao maior número de pessoas possível.

Estarão disponíveis todas as vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adultos, inclusive contra a Covid-19.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (23). O Vacimóvel vai percorrer áreas com grande extensão e populosas, sempre de 8h às 12h. O carro da saúde levará enfermeiros e técnicos que aplicarão as doses conservadas em uma caixa térmica.

O Vacimóvel vai começar os trabalhos, na sexta-feira, pelo ESF São Geraldo II, que fica na avenida Aparecida Bispo, 30, bairro São Geraldo II.

Na segunda-feira, dia 29, a equipe de proteção itinerante estará no ESF Eldorado I, localizado à rua Onze, 52 A, bairro Castelo Branco. No dia 30 será a vez do ESF Independência III (rua Grenfel, 116, bairro Independência.

Ainda há programação para o Vacimóvel atuar no ESF Santa Rafaela (rua Vicente Silva, 160, Santa Rafaela), em 1º de dezembro; no ESF Recanto das Águas (rua H, 32, São Lucas) no dia 2 e, em 3 de dezembro, no ESF Topázio (rua 33, 191, bairro Santo Amaro).



RECUPERAR NÚMEROS

De acordo com a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Montes Claros, não há uma estimativa do número de pessoas a serem vacinadas. Mas a ideia é a de que o serviço incentive os moradores a buscarem a imunização para compensar a baixa adesão em outras campanhas.

Segundo o município, com a pandemia de Covid-19, a prioridade foi a imunização contra o novo coronavírus e outras doses acabaram sendo preteridas.

O Vacimóvel começa a operar no mesmo dia em que a prefeitura desativa o drive-thru do estacionamento do Montes Claros Shopping, posto exclusivo de vacinação contra a Covid.

No último sábado, já havia sido suspenso o funcionamento do walk-thru, instalado inicialmente na Praça de Esportes e, depois, no Sesc.



PONTOS DESATIVADOS

O município ressalta que, considerando a atual cobertura vacinal contra a Covid-19 na cidade, chegou-se à conclusão de que os dois pontos não são mais necessários para a imunização dos moradores.

“Entendemos que o propósito do drive-thru foi cumprido com êxito”, informou a prefeitura nas redes sociais.

Montes Claros já aplicou mais de 305 mil primeiras doses contra a Covid – o que representa 95% dos 321 mil maiores de 18 anos aptos a receber a dose, segundo estimativa do Estado.

A segunda dose chegou a 235.642 pessoas – 77,2% do total que recebeu a proteção inicial. Mais 7.999 montes-clarenses foram vacinados com a Janssen, considerada inicialmente como dose única mas que, agora, será necessário mais uma aplicação. Mais de 21 mil pessoas já estão com a dose de reforço no braço.



NOVOS POSTOS

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, no início da semana, que irá implantar mais nove salas de vacina, ampliando para 40 pontos de vacinação na cidade.

As unidades de imunização do Shopping Ibituruna e do Montes Claros Shopping continuarão a funcionar normalmente.