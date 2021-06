Depois de muita reclamação da população, pedindo mais transparência e agilidade no processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade, a Prefeitura de Montes Claros iniciou ontem a imunização por idade, sem comorbidades. O primeiro público-alvo são os maiores de 55 anos.

Segundo o município, não é necessário fazer agendamento para receber a vacina. É preciso apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

Para a professora Nalbar Rocha, de 59 anos, o momento foi histórico. “Estava muito ansiosa pela vacina. Fiquei muito emocionada, chorei de alegria”, conta. No dia anterior, ela já tinha planejado ser uma das primeiras a chegar ao posto de vacinação para não correr o risco de ficar sem a dose.

E foi isso o que aconteceu. Nalbar chegou ao posto do Major Prates antes mesmo da vacina. “É uma sensação tão boa, uma alegria tão grande. Eu pulava de alegria, todo mundo olhando pra mim e rindo. Uma sensação de dever cumprido, de vida, de vida longa”, afirma a professora.

A vacinação por idade está sendo possível após a determinação do Estado, na semana passada, de que 70% das vacinas contra a Covid-19 recebidas por Minas Gerais fossem destinadas para aplicações por idade, enquanto 30% ficam para os grupos prioritários.

O objetivo da mudança é acelerar a imunização em Minas . A mudança, como foi anunciado pelo Estado em 8 de junho, começaria a valer após o término da vacinação dos trabalhadores da educação, conforme as orientações do Ministério da Saúde, e faz parte da meta de vacinar todos os mineiros maiores de 18 anos até outubro deste ano.



MUDANÇA EM MOC

Seguindo a orientação do Estado, a Prefeitura de Montes Claros publicou, na noite de quinta-feira, o Decreto nº 4233, alterando o cronograma de vacinação na cidade. O documento criou dois grupos, que serão atendidos simultaneamente, segundo o quantitativo de doses disponibilizado.

O Grupo I inclui as faixas etárias de 59 até 18 anos completos e receberá 70% das doses disponibilizadas ao município. O Grupo II, que receberá 30% das doses, segue a seguinte escala: forças de segurança, salvamento e forças armadas; profissionais da saúde e educação; trabalhadores de farmácias e drogarias; profissionais da limpeza pública e coleta de lixo urbano; trabalhadores do transporte coletivo, público e privado; caminhoneiros; comerciários; trabalhadores das indústrias; população privada de liberdade e servidores do sistema de privação de liberdade.



REORGANIZAÇÃO

Segundo nota da prefeitura, a medida leva em consideração que há necessidade de reorganizar os processos de imunização em conformidade com o cenário epidemiológico e que o município já atendeu grande parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Vacinação.

Atualmente, cada remessa de vacina contra a Covid-19 é enviada pelo governo federal com as indicações dos respectivos grupos prioritários a serem contemplados, de acordo com a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Após a vacinação de todos os trabalhadores da educação (nível básico e superior), essa regra sofrerá alterações, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

Pontos de vacinação

- Salas de vacina nos postos de saúde, de 8h às 15h



- Salas de vacina dos dois shoppings, de 10 às 21h



- Drive-thru no Montes Claros Shopping, de 8h às 20h



- Walk-thru na Praça de Esportes, de 8h às 15h

*Com Agência Minas