Sem previsão para trégua nos casos de Covid-19, Montes Claros corre para tentar aumentar o número de leitos. A cidade, que é referência em saúde para 95 municípios da região, vive o colapso no atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus desde a semana passada. Várias unidades, como o Hospital Universitário Clemente de Faria, adotaram o plano de contingência e suspenderam os atendimentos por falta de vagas.

No Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, a movimentação é para abrir mais dez leitos de UTI já na próxima semana. A unidade já ampliou, na semana passada, a quantidade disponível e todos já estão ocupados.

Segundo a assessoria de Comunicação do HC, são atualmente 15 leitos de suporte ventilatório, 20 de UTI Covid e 32 leitos clínicos reservados para pacientes com a doença. Nesta semana foram abertos mais oito leitos de suporte ventilatório, já ocupados.

Para a médica e diretora do HC, Raquel Muniz, o momento é de união de forças entre poder público, população e empresários para conseguir oferecer atendimento a quem precisa. “As demandas na última semana aumentaram, provocando o esgotamento dos leitos. Estamos preocupados com a situação, que é grave, mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando na perspectiva, como sempre o fizemos, para ofertarmos mais leito ao município. Sem dúvida, essa é uma guerra que só será vencida com a união de todos os atores inseridos nesse processo”, afirma a médica.

Raquel ressalta que o HC Mário Ribeiro tem espaço físico para implantação de mais leitos, mas precisa de parceria para que eles sejam criados, tanto para aquisição de equipamentos quanto para contratação de pessoal. “Essa parceria já acontece com as secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Gostaria, então, de convocar os outros atores para uma força-tarefa: o cidadão que puder fazer o isolamento social, faça! Vamos todos usar máscaras e o álcool em gel. E para os empresários que possam fazer doações, que o façam, que ajudem os hospitais a se equiparem. Precisamos de toda ajuda possível para atendermos os pacientes com dignidade”, diz.

No balanço divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação de leitos clínicos para Covid-19 está em 112%, taxa que chega a 99% nos de UTI, 104% nos de suporte ventilatório e 121% nos hospitais que oferecem vagas por convênio/particular.

No Hospital Prontosocor foram disponibilizados 31 leitos clínicos e dez leitos CTI para pacientes com Covid. “Éramos 23 leitos clínicos e dez de CTI não Covid. Porém, não somos porta aberta e sim, retaguarda. Ou seja, apenas recebemos os pacientes que são encaminhados pela secretaria de Saúde”, ressalta o administrador da unidade, André Mori.

“Neste momento, o pronto-socorro do HUCF encontra-se com a sua capacidade máxima instalada, sendo necessária a aplicação do Plano de Contingência, que consiste no atendimento somente de casos de emergência. Pedimos a colaboração de todos na certeza de que juntos iremos vencer esta batalha pela vida”, informou o hospital em nota.



RESTRIÇÕES

O quadro de estrangulamento foi um dos motivos para que o Estado enquadrasse Montes Claros e o Norte de Minas na “Onda Roxa”, a mais restritiva do plano Minas Consciente. Nesta quarta-feira, mais microrregiões entraram para essa faixa de restrição, que tem o toque de recolher – das 20h às 5h – como principal medida.

Ontem, mais regiões mineiras migraram de onda. O Estado tem apenas o Jequitinhonha na faixa amarela. As demais estão na Roxa ou na Vermelha. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para avaliar a situação no Estado.

As macrorregiões de Saúde Oeste, Centro-Sul e Sudeste regrediram para a Onda Vermelha em função do aumento de 5% no número de casos e óbitos por coronavírus nos últimos sete dias.

Ainda durante reunião nesta quarta-feira, o Comitê determinou que as microrregiões de Saúde de Guanhães, Itabira, Manhuaçu e João Monlevade sigam as recomendações da Onda Roxa, como toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana.

*Colaborou Drika Queiroz