Mesmo com o adiamento do prazo pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), cerca de 30% do eleitorado de Montes Claros deixou para última hora o cadastramento biométrico para as próximas eleições, o que tem gerado filas imensas no Cartório Eleitoral. Por causa da grande demanda, novos atendimentos não estão sendo agendados e o processo é realizado por ordem de chegada. O prazo – que terminaria hoje, foi estendido até 6 de março.

Quem perder esse prazo terá o título de eleitor cancelado e não poderá votar enquanto não regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

A grande demanda nessa reta final em Montes Claros e outras cidades deixa o sistema do TRE-MG lento, aumentando o tempo de espera nas longas filas. No caso do município o agendamento chegou a ficar “congelado”, impedindo a comodidade da marcação do atendimento com antecedência.

O entregador Bruno Souza mora em Panorama, zona rural de Montes Claros. É um dos eleitores que teve que enfrentar a grande fila para ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

“É normal brasileiro deixar tudo para última hora. Eu moro em Panorama e só hoje consegui tirar um tempo para vir cadastrar a biometria”, afirma.



MUDANÇA

Em Minas Gerais, a biometria já é obrigatória em 84 municípios. Nesses locais, todo o eleitorado já foi cadastrado. Para as eleições municipais deste ano, o TRE-MG incluiu mais 116 cidades mineiras, 11 delas da região Norte do Estado: Mirabela, Patis, Montes Claros, Itacambira, Glaucilândia, Mamonas, Espinosa, Bocaíuva, Francisco Dumont, Engenheiro Navarro e Olhos d’Água.

“Sou empregada doméstica e tenho dois filhos pequenos. Fica difícil para vir fazer a biometria. Hoje dei um jeito de agilizar meu serviço e combinei com os patrões para me liberar mais cedo”, pontua Marlene Aparecida.



DOCUMENTOS

Os documentos necessários são: identidade (carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento), comprovante de endereço e título de eleitor (caso não possua este último, o documento pode ser retirado na hora). Não será aceito o novo passaporte.