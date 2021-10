O esperado aumento das vendas por conta de duas das datas mais importantes para o comércio no ano – Black Friday e Natal – abre caminho para uma boa oferta de empregos até dezembro –ainda que temporários. Para os shoppings de todo o país, a projeção da associação nacional do segmento aponta para criação de 80 mil postos de trabalho. Somente em Minas, mais de 10 mil novas vagas. Leonardo Vasconcelos, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI) está otimista quanto ao cenário no município.

“Enquanto no Brasil e em Minas os saldos no estoque de postos de trabalho formal caíram 16% e 33% respectivamente, em Montes Claros houve alta da ordem de 14%, elevando de 599 postos de trabalho em agosto para 681 em setembro”.

O presidente do Sindicato do Comércio de Montes Claros (SindCo-mércio), Glenn Andrade, está ainda mais animado. Segundo ele, o Brasil espera contratar 550 mil trabalhadores temporários.

“Algumas empresas já até começaram a contratar. A intenção é de que esses funcionários entrem já agora na Black Friday e fiquem até janeiro”.

A ampliação da vacinação estimula o consumidor a ir às compras. Consequentemente, lojistas precisam de mão de obra para atender à clientela. A chegada do último trimestre do ano também é apontada como um dos principais aspectos que levam à intensificação do movimento de contratações temporárias.

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que, das vagas temporárias que serão criadas em Minas, 83,3% serão direcionadas para o cargo de vendedor.

OPORTUNIDADE

Quem já está de olho na oportunidade de tornar efetivo o emprego temporário é Letícia Ferreira de Souza. Depois de longo tempo desempregada, ela conseguiu recentemente uma vaga como auxiliar administrativa.

“Estava desempregada e desempenhando um trabalho informal na minha residência. Graças a Deus surgiu essa oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Acredito que a contratação definitiva possa acontecer, mas isso vai depender mais do meu desempenho do que da empregadora”, afirma.

A gerente de marketing do Montes Claros Shopping, Shaiana Gracioli, dá uma boa dica para quem está na mesma situação de Letícia.

“Mesmo sendo uma vaga passageira, é importante fazer um trabalho de muito comprometimento, dedicação e muita seriedade”, pontua. “Que o funcionário se comprometa muito com a loja onde estiver trabalhando, e lembrar sempre de que o incentivo é vender muito e tornar a experiência do cliente a melhor possível. Mas, para isto, procurar trabalho em lojas que tenham um segmento que se identifique com você”, aconselha.

Para a empresária Ariane Galdino, que possui quatro joalherias, a certeza é a de contratação, pois ela acredita que a cidade já está em uma fase melhor em relação à pandemia.

“Com o aumento da flexibilização, com permissão de mais pessoas dentro da loja, a ideia é selecionar colaboradores que já possuam experiência com vendas para agregar o quadro de funcionários”, diz.