Entre os dias 29 e 31 de agosto, acontece em Montes Claros, no Portal Eventos, o 3º Congresso Nacional de Oncologia. O evento, que é realizado pela Associação Presente, arrecada este ano fundos para a construção do Centro de Cuidados Paliativos Jesuína Rosa Silva, que atenderá a pacientes carentes que enfrentam o câncer em estágio avançado de maneira humanizada, através de atendimento multiprofissional da instituição.

O objetivo do congresso é aprofundar discussões sobre promoção à saúde, prevenção do câncer e avanços no tratamento, indicado para profissionais e acadêmicos da área da saúde como médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos.

São mais de 30 palestrantes, que abordarão temas referentes à oncologia molecular e genética, melanoma, tratamento do câncer de mama, câncer urológico, sarcomas de partes moles, câncer do trato gastrointestinal, eventos adversos relacionados à terapia antineoplásica, câncer e cuidado integral e cuidados paliativos.

Dentre os palestrantes estão Ana Claudia Arantes, especialista em cuidados paliativos e autora do livro “A Morte é um dia que vale a pena viver”; a enfermeira Maria Júlia Paes, referência na área da saúde com mais de 40 anos de carreira; o médico Milton Barros, oncologista do Hospital A.C. Camargo – São Paulo, especialista em tumores de pele, do trato gastrointestinal e neuroendócrinos.

Integram também o time de palestrantes o Alberto Wainstein, PhD em imunoterapia de tumores e em pesquisa e vacinas oncológicas; Gustavo Lages, neurocirurgião, especialista em cirurgia funcional, além de outros profissionais de renome nacional de todo o país.

A palestra de abertura será com Drauzio Varella, pela primeira vez em Montes Claros, com o tema “Saúde e qualidade de vida”. A palestra, marcada para 29 de agosto, às 19h30, no Portal Eventos, é aberta ao público e os ingressos podem ser adquiridos na Associação Presente ou na Oncovida Hospital Dia.



SERVIÇO

As inscrições para o congresso são limitadas e devem ser feitas pelo site www.congressooncologia.com.br. O valor das inscrições para acadêmicos é de R$ 150, com certificado de 30 horas, e R$ 250 para médicos e demais profissionais da área da saúde.

Informações sobre o evento pelo telefone 3213-4296.