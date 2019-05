Os acadêmicos de nutrição da Funorte realizaram nesta semana uma exposição sobre alimentos funcionais. O objetivo foi disseminar para a comunidade acadêmica os benefícios deles para a saúde.



Os alimentos funcionais são aqueles ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de terem funções nutricionais básicas, reduzindo até mesmo a possibilidade de desenvolvimento de doenças graves.



Na oportunidade foram servidos farofa de soja, suco de tomate, iogurte com linhaça, mingau de aveia, vinho tinto, cebola empanada e outros.



De acordo com a professora e nutricionista Giselle Leão, uma das atribuições do nutricionista é promover a educação nutricional.



“Por meio de eventos, como este no meio acadêmico, podemos incentivar os hábitos alimentares melhores, disseminar a informação sobre alimentação e enaltecer os benefícios dos alimentos para a saúde. Sabemos que as pessoas nos dias de hoje têm uma rotina bem corrida e optam por alimentos que são práticos e que a longo prazo podem trazer malefícios”, disse.



Na oportunidade, a docente afirmou ainda que saber escolher os alimentos é fundamental para ter qualidade de vida melhor.



“Há também um grande número de pessoas preocupadas com a saúde. A degustação dos alimentos no evento foi uma estratégia para demonstrar praticidade no preparo de alguns alimentos e que podem ser realizados de forma saborosa e nutritiva”, completou.