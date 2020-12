Inconformados com a decisão da diretoria do Prevmoc de não estender o horário de funcionamento para além das 18h no período natalino, lojistas do Shopping Popular de Montes Claros se mobilizaram e foram até a sede do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores, autarquia responsável pela administração do espaço, para reivindicar o direito de trabalhar.

Precisaram insistir muito e se recusaram a deixar o local sem serem recebidos pela direção. Mas a reunião com o presidente da autarquia, Eustáquio Saraiva, não foi nada positiva para os comerciantes. Os ânimos se exaltaram durante o encontro e até a Guarda Municipal foi chamada.

“Estão nos tratando como marginais. Se estamos exaltados é porque estão mexendo com o nosso sustento. O que nós queremos é o direito de trabalhar. Não é favor, é um direito nosso. Uma questão de bom senso”, disse Isaque Leal.

Ele pontua que a administração se mostrou irredutível e, mais uma vez, haverá prejuízo aos lojistas que estão sendo submetidos a regras diferentes das dos demais comerciantes da cidade. As lojas de rua de Montes Claros já estão em horário ampliado desde a última segunda-feira, ficando abertas até as 20h nesta semana e até as 22h a partir da semana que vem.



PROBLEMAS

Os argumentos utilizados pelo presidente do Prevmoc para não ampliar o horário de funcionamento do Shopping Popular, de acordo com Isaque, têm a ver com a situação precária em que se encontra o centro de compras, como O NORTE mostrou na edição da última quarta-feira.

“Ele disse que não vai ceder e que não pode funcionar até as 20h em razão da bomba do hidrante que está quebrada e da iluminação estragada. O Prevmoc poderia ter corrigido antes estes problemas, mas não fez e não vai conseguir em uma semana. Nosso Natal, de novo, está comprometido. Era a oportunidade que a gente tinha para recuperar o prejuízo”, lamenta o lojista que, apesar de todas as negativas, continua tentando uma solução para esticar o horário.

“Nesta sexta-feira recebi a informação da gerência de que teriam contratado uma empresa para fazer os reparos. Pedi a cópia do documento, mas eles disseram que está no Prevmoc. A nossa parte estamos fazendo. O curso de Brigadistas está em andamento, mas agora depende unicamente deles fazer os consertos. Só acredito se tiver uma cópia do documento nas mãos”, disse Isaque.

Comerciantes denunciam omissão

Outro lojista, que pediu para não ser identificado, reclama da inoperância e omissão da direção do Prevmoc. “Estamos em guerra. Não têm respeito e apreço pelos lojistas e deixam isso muito claro o tempo todo. Nunca estão disponíveis para nos atender. Existe uma gerência no shopping para facilitar a resolução dos problemas, mas são três pessoas pagas pelo nosso bolso que não conseguem resolver nada. Nem trocar uma lâmpada no corredor. Houve quem tirasse do bolso para fazer isso, mas eu me recuso. Pagamos condomínio”, denuncia.

O comerciante revela que a “desculpa” utilizada pelos administradores para penalizar os lojistas e não arcar com as responsabilidades é a de que existem pessoas inadimplentes.



INADIMPLÊNCIA

“A ladainha é sempre essa, mas não fazem nada contra essas pessoas. Ou seja, quem é inadimplente ganha um bônus, não é cobrado e continua trabalhando como os outros pagantes. Está debochando da nossa cara, de quem está pagando e correndo atrás. É sempre uma falta de respeito e falta de respostas. Um lavar de mãos infinito. Não estão se importando conosco. Na verdade, querem é nos tirar de lá e estão fazendo de tudo para que a gente desista”.

Procurado pela reportagem para esclarecer as situações em que foi citado, o presidente do Prevmoc, Eustáquio Saraiva, não estava no local e até o fechamento da edição não retornou o contato.