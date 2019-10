Nesta quarta-feira, 16, a Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho, traz para Montes Claros o espetáculo “Defeito Estufa” com a comediante Cida Mendes, conhecida pela sua personagem Concessa. O evento será realizado a partir das 20h no auditório da AMAMS, dentro da programação do “Outubro Rosa” e também faz parte da comemoração dos 15 anos da Associação Presente.

Com garantias de boas risadas, em “Defeito Estufa”, Concessa “desmigra” para o interior, exaurida pelo consumo e o modo de vida das grandes cidades. Com mais de cinquenta anos, a personagem, que agora está na menopausa faz uma palestra sobre o efeito estufa e faz uma comparação dos seus calores com o aquecimento global.

Cida Mendes é mineira de Pará de Minas, e sua personagem se destacou no cenário nacional com atuações no seriado “A Turma do Didi”, e da “Escolinha do Barulho”. O monólogo apresentado tem 22 anos de criação, e consagrou-se como um sucesso permanente de público e de crítica.

Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será direcionada para a construção do Centro de Cuidados Paliativos - Jesuína Rosa Silva da Associação Presente, cujas obras iniciaram em maio desse ano.

A programação ocorre no auditório da AMAMS (Av. Maj. Alexandre Rodrigues, 416 - Montes Claros), a partir das 20h, e os ingressos estão à venda na Associação Presente (38 3213-4296 / Rua Mangueira, 242 – Canelas) e na Oncovida (38 3223-4610 / Rua Cel. Spyer, 405 – Centro).

Evento: Espetáculo “Defeito Estufa” com Concessa

Palestrante: Concessa – Cida Mendes

Dia: 16 de outubro de 2019

Local: Auditório da AMAMS

Horário: 20h

Onde comprar:

Associação Presente (38 3213-4296 / Rua Mangueira, 242 – Canelas) Oncovida (38 3223-4610 / Rua Cel. Spyer, 405 – Centro).