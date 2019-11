O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado em Montes Claros. Contudo, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) informa que o comércio funciona normalmente. Para que os colaboradores possam emendar o feriadão do Carnaval, os empresários propuseram que trabalhem neste Dia da Consciência Negra. Prefeitura, Câmara e bancos não funcionam. O Cartório Eleitoral abre até 18h para cadastramento biométrico. O Mercado Municipal funciona até 12h. Parques municipais funcionam normalmente, assim como a coleta de lixo.

Marcha contra racismo e intolerância religiosa

A 4ª Marcha contra o Racismo e a Intolerância Religiosa de Montes Claros será realizada nesta quarta-feira (20), com saída da praça da Catedral, às 8h, baseada no tema “Ancestralidade”, “Respeito (Re) Existência e Democracia”.

Para a quinta (21), está prevista uma audiência pública na Câmara, às 19h, sobre “Políticas Públicas para o Povo Negro”.

Museu Regional terá sarau aberto ao público

O Museu Regional do Norte de Minas realiza o “I Sarau no MRNM”, com duas atividades: Roda de Conversa e apresentação do Grupo de Capoeira “Berimbau de Ouro”, coordenado pelo Mestre Lezim. A programação terá início às 19h e será aberta ao público. Para quem tem interesse em participar e receber um certificado, haverá um custo adicional de R$ 5 nas inscrições.

