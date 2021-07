Para quem acha que o inverno é a estação em que o cinza predomina, está bastante enganado. Esse é o período em que a cidade ganha cores com a floração dos ipês em ruas e praças. Na temporada dessa espécie, o primeiro a dar o ar da graça é o ipê roxo, seguido do amarelo, do branco e, por último, o rosa.

“A cidade fica muito bonita nesta época. Os ipês dão um toque de alegria por onde passamos. É muito bom se deparar com o colorido dos ipês em alguns pontos da cidade. Inclusive, plantei o ipê amarelo e o rosa na minha chácara e toda a família está ansiosa para o florescimento”, diz Gilberto Ribeiro, motorista de 45 anos.

A florada dos ipês tem duração média de três a sete dias. Toda Montes Claros também fica colorida com diversas outras espécies que também florescem nesta época, com várias cores, formas e cada uma com seu charme especial.