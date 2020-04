A angústia dos lojistas e empresários de Montes Claros chega diariamente até a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade. Segundo o presidente da entidade, Ernandes Ferreira, muitos associados têm procurado por ele, pedindo que a CDL os ajude a conseguir a retomada da atividade econômica no município.

Ernandes disse estar sensível à preocupação e pedidos dos empresários e comerciantes e, em função disso, a instituição elaborou, junto com outras entidades, um documento que será levado ao Comitê de Crise nesta quarta-feira (22), para promover a gradual retomada dos serviços.

“Está muito difícil. Tem muito empresário em situação delicada e com risco de fechamento ou demissões. Mas a gente tem tido um diálogo constante com o comitê e a nossa última conversa foi nesta segunda-feira (20). Estamos fazendo um levantamento para atender as condicionantes que eles pedem para reabrir o comércio”, explica Ernandes.

Uma delas é no sentido de mobilizar os empresários a auxiliar com doações que permitam a instalação do hospital de campanha na cidade, além de aumentar o número de leitos e testes para a população.

“Vamos trabalhar dentro desse plano porque a gente acredita que assim está afastada a questão jurídica do fechamento e uma eventual contaminação que poderia ocorrer de funcionários, empresários e até mesmo de consumidores. Apesar das dificuldades, as medidas de segurança têm que existir. Caso não existam, podemos ter problemas muito graves”, afirma o presidende da CDL.

Segundo ele, o Ministério Público poderá fechar o estabelecimento que não seguir essas medidas, a exemplo do que acontece em outras cidades que promoveram a reabertura.

O procurador do Município, Otávio Rocha, e a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, não foram encontrados para falar sobre o assunto.