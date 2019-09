O carro de patrulha da MCTrans foi flagrado trafegando pelas ruas da cidade com a luz do farol traseiro queimado. Indignados, populares divulgaram o registro nas redes sociais cobrando a devida punição, já que transitar com o farol queimado é considerado infração média.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito é considerado infração média qualquer veículo que for flagrado transitando com o sistema de iluminação com defeito, assim como os de sinalização ou lâmpadas queimadas. A ação pode acarretar a retenção do veículo e o condutor perde quatro pontos na CNH – além de multa no valor de R$130,16.

A reportagem ainda não conseguiu falar com o presidente da MCTrans, José Wilson Guimarães, para saber a posição da autarquia sobre a situação.