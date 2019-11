As altas temperaturas, aliadas à falta de estrutura, têm prejudicado os comerciantes do Mercado Municipal de Montes Claros. Além de terem que lidar com o calor insuportável no ambiente, os vendedores estão amargando prejuízos porque os produtos ofertados estragam com rapidez. A perda de frutas e legumes chega a 60%. Para amenizar o rombo, os comerciantes estão tendo que vender os produtos bem abaixo do valor de mercado.

O sol tem castigado o montes-clarense, especialmente nas últimas duas semanas, com temperaturas bem próximas dos 40 graus, mas sensação térmica de 43 graus, e umidade do ar em 14%.

A situação no Mercado Municipal fica ainda pior porque o local não possui estrutura de ventilação e há problemas no telhado, com áreas sem a cobertura adequada. Frutas, verduras e legumes murcham com facilidade e o aspecto físico deixa de ser atrativo para a clientela, mesmo que ainda estejam em condições de consumo.

Os feirantes contam que o calor é tanto que as rapaduras e doces estão derretendo. Queijos e requeijão também estão deteriorando.

Para atrair os clientes e não perder vendas, o comerciante Manoel de Brito fez um esquema de “sacolão”, colocando várias verduras e legumes por um só preço – valor bem menor do que o cobrado normalmente. O sacolão com pimentão, mandioca, abóbora, tomate, maçã e outros, por exemplo, está saindo a R$ 0,99 o quilo.

“Esses produtos já estão perto de ficar feios. Por dentro eles estão em condições de consumo, mas como a aparência não está bonita, os clientes não querem levar, então reduzo o valor”, afirma o feirante. “Por dia, estou jogando fora mais de 30 quilos de verduras e frutas”.



PROTEÇÃO

Uma alternativa encontrada pela comerciante Naninha foi instalar sombrites para evitar que o sol estrague as mercadorias. “Há 50 anos estou aqui e considero esse o pior calor que já enfrentamos. O prefeito veio aqui apenas uma vez, a passeio. Mas resolver o problema, não resolve. Os fiscais da prefeitura até tentaram tirar nosso sombrite, mas não deixamos. Só vamos tirar quando consertarem o telhado”.

Através do deputado estadual Tadeu Leite (MDB) e da Codemig, foi repassada à Prefeitura de Montes Claros emenda no valor de R$ 800 mil para reforma do Mercado Municipal. Entre as mudanças previstas estavam a troca de telhado e a colocação de climatizadores. Contudo, o dinheiro voltou, pois não foi usado dentro do prazo limite.

O NORTE entrou em contato com a prefeitura, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.