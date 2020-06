Após inúmeros acidentes envolvendo linhas de cerol e chilena durante a brincadeira de soltar pipa, a Secretaria de Defesa Social e a Guarda Municipal de Montes Claros lançaram a campanha “Pipa Legal – Cerol Mata”. O objetivo é conscientizar a população sobre os perigos trazidos pelas linhas cortantes, que nas últimas semanas causaram pelo menos duas mortes na região.

O que era para ser apenas mais uma brincadeira de criança, acabou se tornando arma nas mãos dos jovens e também de adultos que soltam pipas pelas ruas da cidade. Como O NORTE mostrou na edição do dia 10 de junho, duas pessoas morreram e outras ficaram feridas na região após serem atingidas pelos fios.

Em Montes Claros, é proibida a comercialização de cerol e da linha chilena. Porém, na internet é fácil aprender a produzir o material. A proposta da campanha é que durante os meses de junho a agosto, período das férias escolares e de ventos fortes, a Guarda Municipal faça blitze educativa nos bairros para evitar que as pessoas soltem pipas com cerol ou linha chilena. Caso encontre os artefatos, que haja apreensão do material e punição dos envolvidos. Se for menor de idade, os pais devem responder na Justiça.

“Durante a campanha, faremos distribuição de panfletos em pontos estratégicos e também a fiscalização do uso de pipas com linhas cortantes, inclusive com a notificação dos responsáveis pelos praticantes da perigosa brincadeira”, afirma Anderson Chaves, secretário de Defesa Social e coordenador da Guarda Municipal.

O perigo que envolve a brincadeira, que provocou revolta e comoção na cidade na semana passada, após a morte de uma mulher ao ter o pescoço cortado pela linha chilena, já provocou mobilização na Câmara de Vereadores. Ontem, durante a reunião ordinária, a Casa recebeu um projeto de lei que cria um espaço próprio para a soltura dos “papagaios” e proíbe a brincadeira nas ruas da cidade. O texto será apreciado pelos parlamentares.

ACIDENTES

O Corpo de Bombeiros não tem estatística de ocorrências registradas com linha de cerol, pois todos os acidentes deste tipo entram como “trauma”. Já o Samu aponta que

nos últimos dois anos, em Montes Claros, foram contabilizados 14 acidentes envolvendo linhas de cerol ou chilena. A maioria das lesões atinge pescoço e tórax. As vítimas, em grande parte, são motoqueiros.

O número de ocorrências, no entanto, deve ser maior, na avaliação do Samu. Isso porque, nesse tipo de acidente, as vítimas são socorridas por terceiros, e o fato acaba não sendo notificado. Os dados que o serviço de atendimento possui são apenas dos acidentes nos quais atua.