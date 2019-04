Acostumados a lidar com tragédias diárias, profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros do Norte de Minas tiveram uma experiência atípica na madrugada de ontem. Eles auxiliaram em dois trabalhos de partos, ajudando a trazer ao mundo os bebês Enzo, em Montes Claros, e Edgar, em Verdelândia.



Edgar foi o centésimo parto que a socorrista Maria de Lourdes Oliveira auxiliou/executou. Lourdes, que tem formação em técnico em enfermagem, está no Samu há dez anos, mas antes disso já era parteira em Verdelândia.



Uma adolescente deu à luz Edgar o primeiro filho, às margens da estrada, na comunidade de Amargoso, Verdelân-dia, quando estava a caminho do hospital. O Samu foi acionado e encontrou a mãe e filho deitados na terra –- a criança havia saído, mas ainda estava presa pelo cordão umbilical e tinha engolido o líquido amniótico.



Ela conta que a situação era preocupante, pois o risco de infecção era grande – tinha muita terra, mãe e filho estavam no chão. O primeiro procedimento foi salvar o bebê. “Desentupimos as vias aéreas e cortamos o cordão”, lembra. Apesar dos riscos, os dois sobreviveram e foram encaminhados para o hospital de Jaíba. “Estamos longe das cidades com hospitais, então, muitas vezes as gestantes dão à luz em casa ou no trajeto. É uma bênção quando trazemos uma vida ao mundo, especialmente nessa profissão que estamos acostumados com perdas”, conclui Maria de Lourdes



Em Montes Claros, os bombeiros atenderam um chamado no bairro Independência de uma mulher em trabalho de parto. De acordo com os militares, a parturiente, de 30 anos, estava com 39 semanas de gestação, deitada na cama e queixava de fortes contrações abdominais.



Ao examiná-la, os bombeiros perceberam sinais de trabalho de parto, em que era possível ver o coroamento da cabeça do bebê. Os profissionais iniciaram então o parto.



A sargento do Corpo de Bombeiro Jacqueline Batista conta que, quando chegou ao local, percebeu que não dava tempo de se deslocar até o hospital para a criança nascer, então, posicionou a mãe, realizou os procedimentos de secção do cordão umbilical bem como a monitoração dos sinais vitais e aquecimento. O bebê foi colocado sob os cuidados da mãe para receber a primeira amamentação.



A mãe e filho Enzo foram encaminhados para o hospital e passam bem. Este é o quarto filho da mulher. “Lidamos com a morte com muita frequência e auxiliar um parto é você ver o milagre da vida e de Deus, então é uma sensação única, maravilhosa e, quando o serviço transcorre de forma normal, tudo fica ainda mais lindo igual nesse parto. É uma sensação de gratidão”, pontua a sargento. Esse foi o segundo parto que a sargento do Corpo de Bombeiro Jacqueline Batista auxiliou.