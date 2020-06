A Prefeitura de Montes Claros liberou a abertura de bares e restaurantes, na chamada “Terceira Onda – Vermelha” de flexibilização do comércio, em meio à pandemia do novo coronavírus. A medida foi tomada na última quinta-feira e, logo no primeiro dia do afrouxamento, pelo menos oito bares foram multados por descumprirem as medidas de proteção para evitar a propagação do vírus. Um deles chegou a perder o alvará.

A retomada das atividades neste setor foi mantida pelo município, apesar do aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas em Montes Claros. A cidade já soma 171 confirmações da doença e três mortes. Ainda há mais de 3 mil notificações sob investigação.

A Terceira Onda permitiu a reabertura de bares, restaurantes, lojas de conveniência e similares. Mas há uma série de medidas que consumidores e proprietários devem seguir. Caso contrário, além de multa, os estabelecimentos podem perder o alvará de funcionamento.

Vários estabelecimentos estão seguindo à risca os critérios de segurança estabelecidos no decreto municipal. Alguns, inclusive, fizeram investimentos para adaptação dos locais, com a disponibilização de álcool em gel, retirada de parte do telhado para manter o ambiente mais arejado.

Mas há aqueles que não se preocuparam em seguir as regras. Logo no primeiro dia, a Guarda Municipal foi acionada oito vezes para comparecer aos locais que não estavam respeitando o decreto de segurança. Um deles foi multado e orientado. Mas, novamente a Guarda teve que voltar ao local, porque o dono do bar não aderiu ao primeiro alerta. O proprietário recebeu nova multa e perdeu o alvará de funcionamento.

FESTA

Em uma das fiscalizações, em uma região de chácaras conhecida como Paineiras, aconteceu uma festa com cerca de 150 pessoas. O dono do local foi autuado em 100 UREFS-MC, o equivalente a R$ 3.751.

“Infelizmente, a irresponsabilidade de alguns empresários poderá prejudicar quem está trabalhando sério nesse período, uma vez que, caso a situação fuja do controle, a prefeitura poderá retroceder na flexibilização”, pondera Anderson Chaves, coordenador da Guarda Municipal e secretário de Defesa Social.

RETROCESSO

Devido aos altos números de contágio pelo coronavírus, o governo de Minas orientou aos municípios da região Norte do Estado para que voltem uma onda. Neste caso, Montes Claros deveria retornar para a Segunda Onda (amarela).

A medida pretende preservar a saúde da população, já que a região, assim como a Central, apresentou aumento expressivo no número de casos da doença, colocando em risco a capacidade assistencial da rede hospitalar.

No mesmo dia da determinação do Estado, Montes Claros iniciou a flexibilização de bares e restaurantes. No Norte de Minas, 21 mortes por Covid-19 já foram confirmadas, sendo três em Montes Claros.

“Pedimos para que o mineiro, que se comportou tão bem até agora, não relaxe com relação às medidas preventivas. Quem puder ficar isolado, fique. O grupo de risco não deve sair de casa. Minas Gerais já rompeu a barreira dos 500 óbitos, uma marca triste, e sabemos que esse número, independentemente das nossas ações, continuará subindo até o momento de pico que, conforme a previsão dos especialistas, deve ser no mês de julho. Por isso, peço que todos redobrem os cuidados nas próximas 4 ou 5 semanas, porque elas serão decisivas. Se passarmos bem por esse período, com certeza teremos um horizonte mais seguro a partir daí”, afirmou o governador Romeu Zema, durante um pronunciamento.