Os serviços financeiros, comandados pelos bancos, lideram a lista de reclamações no Procon de Montes Claros neste ano. Até ontem – Dia Mundial do Consumidor – 269 denúncias contra o setor foram protocoladas no órgão. São cerca de cinco reclamações por dia útil.

As outras queixas estão ligadas a produtos diversos (250), operadoras de telefonia (230), serviços privados (113), saúde (34), habitação (15) e alimentos (2).

Ao todo, foram 913 reclamações oficializadas neste ano. As informação foram divulgadas ontem pela entidade, no Dia Mundial do Consumidor.

Segundo o diretor do Procon, Alexandre Braga, os bancos vêm liderando o ranking há três anos. “Temos notado também um crescimento dessas reclamações contra os bancos nos últimos anos”, disse o diretor.

A estudante Luiza Carvalho chegou a protocolar a queixa no Procon relativa ao tempo de espera que ficou em um banco da cidade.

“Eu tenho apenas o horário de almoço para resolver as pendências no banco e tentei, por dois dias, sem êxito. Quando dava meu horário, eu tinha que voltar para o trabalho. No terceiro dia, fiz questão de protocolar a queixa no Procon. Não adianta reclamar e não fazer o registro oficial. Acredito que somente assim eles irão resolver esses problemas”, disse a estudante.



BANCOS

A insatisfação dos consumidores montes-clarenses com os bancos é antiga. Em fevereiro, o Procon Estadual chegou a multar os bancos do Brasil e Bradesco por descumprirem a lei municipal 2631/98, que determina um limite máximo de espera de 20 minutos do cliente na fila para atendimento.

A punição foi relativa a 25 infrações praticadas por agências das duas instituições financeiras em Montes Claros de 2014 a 2016. A sanção ultrapassa R$ 2 milhões para a instituição pública e R$ 175 mil para a privada.