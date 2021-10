Há 50 anos Diana Cotrim Barbosa reside em Montes Claros. Vinda de Guanambi na Bahia, construiu a vida na cidade, onde formou-se em Direito pela Fadir, hoje Unimontes. Mas teve muitas profissões além da advocacia. Foi bancária, atuou no comércio de roupas, foi membro do Rotary Montes Claros União e presidente. Segundo ela, o objetivo do Rotary é o mesmo em qualquer cantinho do mundo: “Dá de si antes de pensar em si”. Hoje ela é presidente do Rotary Clube Montes Claros Leste e vai nos contar um pouco mais sobre como cumprir esse lema.



O que levou você a ser uma rotariana?

Foi antes de tudo a vontade de servir ao próximo. Isto faz melhor a quem serve. E também pelo companheirismo e amizade entre nossos companheiros. Juntos somos mais fortes!



Conte um pouco sobre as atividades desde que assumiu a presidência do Rotary.

O nosso objetivo é unir os associados para prestar serviços humanitários e também promover o companheirismo entre nós. Neste ponto, prestamos assistência ao Asilo São Vicente, promovemos uma feijoada para arrecadar recursos para nossos projetos, conscientizamos a população sobre a necessidade das vacinas e fizemos uma viagem de companheirismo a Alcobaça(Ba), onde realizamos uma festiva para comemorar o Dia dos Pais.



Quem pode ser um rotariano? Quais são os requisitos?

Para ser rotariano a pessoa tem que exercer uma profissão. Ser líder. Ser comprometido com o servir. Tem compromisso de assistir as reuniões e morar e trabalhar próximo onde elas são feitas.



Quais os benefícios do Rotary Club para nossa cidade e região?

O Rotary é um parceiro constante na cidade e na região, para exercer trabalhos voluntários, na melhoria da vida em comunidade, principalmente as comunidades mais carentes.



Como foi e está sendo o trabalho de apoio neste tempo de pandemia?

A pandemia nos afastou mais de nossas reuniões presenciais, tivemos mais voltadas para reuniões virtuais, porém, estivemos o tempo todo atendendo a população carente, com ajuda material como cestas básicas e cobertores.



Quais os desafios daqui para a frente?

Constantes, porém prazerosos. Atualmente, estamos envolvidos com a criação de uma horta no asilo para abastecimento do lugar com verduras, legumes e hortaliças.



Qual a importância de parcerias para que o trabalho do Rotary seja ainda mais amplo em Montes Claros?

A União faz a força. Parceria é sempre importante em todos os setores e no servir, quanto maior o número de voluntários e de clubes de serviços e de empresas, do público e do privado, mais positivo é o resultado.



Deixe uma mensagem para as mulheres que desejam conhecer mais sobre o Rotary.

Para as mulheres e homens que desejam conhecer mais o Rotary, que procure participar de uma reunião em um clube da cidade. Aqui somos 8 clubes e estamos de braços abertos para receber qualquer interessado a nos ajudar a servir. Servir faz a pessoa feliz!